Триатлон. Ironman и олимпийский формат: различия и сходства

В мире одного из самых быстроразвивающихся циклических видов спорта — триатлона, сочетающего плавание, велогонку и бег — существует множество разнообразных форматов. Двумя самыми известными и распространенными из них являются олимпийский и Ironman. В ключевых различиях между ними поможет разобраться Olympics.

История: Ironman и олимпийский триатлон

Гонка «Железный человек» проводится на Гавайях с середины 1970-х годов — изначально как соревнования любителей экстремальных состязаний на выносливость. В профессиональном статусе чемпионата мира по триатлону на длинной дистанции Ironman впервые прошел в 1978 году для мужчин и в 1979-м — для женщин. На протяжении трех сезонов гонка состояла из плавания на открытой воде (3,86 км), велогонки вокруг острова Оаху (185,07 км) и марафона в Гонолулу (42 км 195 м). В 1981 году в связи с изменением места проведения велоэтап укоротили до неизменных с тех пор 180,25 км. Впоследствии Ironman вырос в гигантскую франшизу массовых длинных гонок (помимо полной дистанции не меньшей популярностью пользуются «половинки»), проходящих по всему миру. Самые успешные их участники (как профессионалы, так и любители по возрастным группам) отбираются на Кону — чемпионат мира на Гавайях. Также соревнования по «железному» и «полужелезному» триатлону организует конкурирующая с Ironman компания Challenge Family.

Современный формат стандартной олимпийской дистанции (1,5 км плавание на открытой воде, затем велогонка по шоссе на дистанции 40 км и беговой этап протяженностью 10 км) устоялся позже — к середине 1980-х годов. Его развитием и организацией соревнований (прежде всего для профессиональных спортсменов) занимается созданный в 1989 году ITU (Международный союз триатлона, ныне World Triathlon). Основная цель — по итогам Мировой серии, этапов Кубка мира, чемпионата мира и чемпионатов континентов (проводятся также на спринтерской дистанции 750-20-5) — отобраться на Олимпийские игры (в их программу триатлон входит с Сиднея-2000).

Что общего у Ironman и олимпийского триатлона

Порядок дисциплин и в том, и в другом форматах одинаковый: сначала плавание на открытой воде, затем велосипедная гонка по шоссе и беговой этап. Правила во всех без исключения видах триатлона запрещают создавать помехи другим участникам, перемещаться в транзитной зоне на велосипеде, разбрасывать экипировку и полностью обнажаться. За это следуют различные наказания (зачастую временные штрафы в пенальти-боксе).

Первая волна стартующих в триатлоне на длинной дистанции Фото © Meg Oliphant/Getty Images for IRONMAN

Различия: плавательный этап

В олимпийском триатлоне (ввиду небольшого числа участников — 40-60 профессиональных атлетов) старт производится одновременно либо с берега, либо со специального понтона. Нередко дистанция разбита на два сегмента по 750 м с выбеганием на берег (для большей динамичности и удобства зрителей). Если температура воды составляет ниже 22 градусов по Цельсию, разрешено использовать гидрокостюмы из неопрена толщиной не более 5 мм.

В длинном триатлоне спортсмены (а помимо элиты это тысячи любителей) стартуют из воды волнами (группами в зависимости от результатов предыдущих гонок). Допустимая толщина гидрокостюмов совпадает с олимпийской, а вот использовать их спортсменам разрешается, когда вода холоднее 24,5 градусов по Цельсию. И в Ironman, и в олимпийском формате запрещены ласты, буи и лопатки. Стиль передвижения в воде не регламентируется и остается на усмотрение участников гонки.

Велосипед для длинного триатлона: с задним карбоновым колесом-диском и длинными лежаками Фото © Meg Oliphant/Getty Images for IRONMAN

Различия: велосипед

Ключевое отличие Ironman и олимпийского формата как раз в правилах велосипедного сегмента. В последнем разрешен драфтинг — езда в группе, где можно спрятаться от встречного потока за едущим впереди спортсменом. Соответственно, нет нужды в оборудовании, улучшающем аэродинамику: обтекаемых шлемах-каплях, специальных стартовых костюмах с компрессионным эффектом, карбоновых колесах-дисках и лежаках (по правилам World Triathlon они не могут выступать за пределы воображаемой линии между краями тормозных ручек). Также ввиду небольшой дистанции (40 км) триатлонисты на олимпийской дистанции не берут больше одной бутылки с жидкостью для питья. Стартовый костюм у них оборудован минимальной подушкой-памперсом или не оснащен ею вовсе.

В Ironman на велосипедном этапе запрещен драфтинг — дистанция между атлетами должна составлять не менее 15 метров. За соблюдением этого правила строго следят маршалы на дистанции. В случае нарушения спортсмен получает временной штраф.

Соответственно, на длинных дистанциях важна аэродинамика. Велосипеды напоминают те, которые используются для гонок с раздельного старта — с карбоновым сплошным задним колесом (не используется только в случае сильного бокового ветра на трассе), выверенной аэродинамической посадкой и внушительной длины лежаками. Костюмы триатлетов максимально обтекаемые, часто используется шлем-капля и сплошная маска спереди. Памперс предусмотрен достаточно объемный, чтобы спасти атлета от потертостей. Запас жидкости для питья и питания (как правило, используются специальные гели) для 180 км дистанции также требуется значительно больший, чем в олимпийском формате.

На «половинке» «железной» дистанции бывают и редкие исключения. Так норвежец Густав Иден выигрывал чемпионат мира в этом формате на велосипеде, который обычно использует на олимпийской дистанции.

Велосипед для олимпийского триатлона. На втором плане – чемпионка Токио-2020 Флора Даффи Фото © 2018 Getty Images

Различия: бег

Олимпийская дистанция более динамичная — на ней важны считанные секунды. Поэтому атлеты не используют носки, чтобы обуться в кроссовки как можно быстрее. Этой же цели служат резинки вместо шнурков. Несмотря на то, что зачастую соревновательная обувь та, которую уже использовали на тренировках, мозоли и стертые ноги — нередкие явления на гонках. Стартовый костюм по правилам World Triathlon слитный спереди и без рукавов, поэтому для вентиляции зачастую расстегивают молнию на спине и активно поливают себя водой.

Для марафонской дистанции Ironman этих мер охлаждения недостаточно. Спортсмены расстегивают молнию (у костюмов для длинных дистанций она спереди) и помещают под нее губки с водой и лед с пунктов питания. Носками не пренебрегает никто — 42 км без них в мокрых кроссовках грозят потерей ногтей и иными травмами. На голову «железные люди» надевают кепку (под нее можно положить все те же губку или лед) или специальную повязку с охлаждающими элементами. Зачастую атлеты берут с собой большое количество углеводных гелей — их крепят на специальный пояс или засовывают под костюм/напульсники.

Спортсмен на финише бегового сегмента Ironman. На нем аэродинамичный костюм (необходим на велоэтапе) с молнией для вентиляции спереди, а также специальная охлаждающая повязка на голове Фото © Meg Oliphant/Getty Images for IRONMAN

Есть ли триатлонисты, которые одинаково успешно выступают и на олимпийской дистанции, и на Ironman

Самым ярким примером является история Яна Фродено. Спортсмен из Германии в 2008 году одержал победу на Олимпийских играх в Пекине, а пять лет спустя сосредоточился на соревнованиях по длинному триатлону. Уже в 2015 году он вошел в историю, когда последовательно выиграл чемпионат мира на «половинке», а затем и Кону. Свой успех на самом престижном Ironman Фродено повторил еще дважды — в 2016 и 2019-м.