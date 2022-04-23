Триатлон. Суперлига. Олимпийские чемпионы повержены в Лондоне

В субботу, 23 апреля, на территории Центра водных видов спорта, построенного к Олимпийским играм-2012 в Лондоне, прошел второй из трех этапов соревнований по триатлону в закрытых помещениях Arena Games. Громкая поддержка трибун и отмена драфтинга на велоэтапе не помогли местным кумирам победить: олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер Токио-2020 в индивидуальной гонке Алекс Йи финишировал в финале вторым, еще одна обладательница командного золота Джессика Лермонт замкнула тройку быстрейших у женщин. Чемпионами футуристичного индор-триатлона в здании, спроектированном знаменитой Захой Хадид, стали призер предыдущего этапа в Мюнхене Юстус Нишлаг из Германии и дебютантка состязаний подобного формата — победительница чемпионата Средиземноморья Кассандра Богран из Франции.

Рекорд дорогой ценой

У мужчин предварительная стадия сократила число претендентов на победу: триумфатор первого этапа Arena Games-2022 Орельен Рафаэль из Франции не справился со скоростями, которые продемонстрировали стремительно прогрессирующие юниоры Макс Стэпли из Австралии и итальянец Николо Страда. Также напрямую из этой группы в финал отобрались победитель этапа Кубка Европы в Куартейре Ходзо Такуми из Японии и британский чемпион Европы в спринте Гордон Бенсон. В параллельной группе сходу заявил о своих амбициях Йи: британец установил рекорд серии в беге на 1 км на дорожке — 2 минуты 34 секунды, а его аватар на экране промчался мимо всех соперников.

Как показал трехраундовый финал, эти сверхусилия дорого обошлись олимпийскому чемпиону. При первом прохождении дистанции (200 м плавание, 4 км на велостанке, 1 км бег на дорожке) быстрее всех покинули бассейн Стэпли, Такуми и Страда, однако сформировать лидирующую велогруппу было невозможно из-за запрета драфтинга. Йи и Нишлаг догнали японца и австралийца, а юный итальянец сумел уехать в небольшой отрыв. На дорожке быстроногий британец вновь оказался в своей стихии — под рев трибун он финишировал первым.

Второй раунд предполагал обратный порядок дисциплин. Сразу выпал из числа претендентов на победу Макс Стэпли — он получил пятисекундный штраф за фальстарт, аватар Страды вновь выдавал самую впечатляющую мощность на велоэтапе, но в лидеры вышел Нишлаг. Немецкий триатлонист отыграл отставание от Йи и вышел вперед. В третьем раунде Юстус не дал Алексу ни единого шанса: стартовый 16-секундный гандикап вырос на финише до полуминутного. Страда удержал третью позицию — это его первый подиум на взрослом уровне в соревнованиях под эгидой World Triathlon.

Поттер без магии

У женщин британское трио, состоящее из королевы индор-формата Бет Поттер (побеждала в Лондоне-2021 и на первом этапе нынешнего сезона), а также двух олимпийских чемпионок в эстафете — Лермонт и Джорджии Тейлор-Браун (в личной гонке у нее серебро Токио-2020), еще на предварительной стадии продемонстрировало, что пускать кого бы то ни было с континента на пьедестал не намерено.

Однако финал сложился вопреки всем прогнозам. Кассандра Богран преодолела трехраундовое испытание на выносливость с невероятной легкостью. При этом, триатлонистка из Франции была сильнее британских визави в их сильнейших видах: на первой стадии проплыла 200 м быстрее Лермонт, выдержала скорости велоэтапа, а затем убежала от Поттер (а уроженка Глазго еще совсем недавно выступала в соревнованиях по легкой атлетике) — 1 км за 2:45! Бет не смогла догнать Кассандру и на второй стадии — более того, она потеряла и уверенную вторую позицию — олимпийский тандем вернулся в борьбу в виртуальной велогонке и бассейне.

В решающем раунде бронзовая олимпийская медалистка в составе французской команды соревновалась только с секундомером. Богран одержала впечатляющую победу с полуминутным преимуществом. Скорость в ногах вернулась к Поттер в британском междусобойчике за второе место, а Лермонт оставила без призов Тейлор-Браун.