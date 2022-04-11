Триатлон. Париж-2024: критерии отбора

Для одного из самых молодых циклических видов спорта – триатлона – олимпийская история, начавшаяся в Сиднее в 2000 году, продолжится и на Играх в Париже-2024. В столице Франции, также как и в Токио, будет разыграно три комплекта наград – в индивидуальных гонках у мужчин и женщин (пройдут в одинаковом формате: 1.5 км плавание в открытой воде – 40 км велогонка с разрешенным драфтингом – 10 км бег по шоссе), а также в смешанной эстафете. Обо всех особенностях отбора в Париж-2024 для триатлонистов и триатлонисток, согласованных МОК и World Triathlon, рассказывает Olympics.

Сроки олимпийской квалификации

Квалификационный период продлится ровно два года. Он начнется 27 мая 2022 и завершится 27 мая 2024 года – за два месяца до старта Олимпиады. При этом, отбор разбит на два сегмента: с 27 мая 2022 года по 26 мая 2023 года и с 27 мая 2023 года по 27 мая 2024 года. За весь период в зачет квалификации атлету идут 12 лучших результатов, однако по сегментам они разбиты неравномерно: из первого к рейтингу добавятся максимум 6 лучших результатов, из второго – 8. То есть, возможными раскладами будут 6+6 по сумме, 4+8 или же 5+7. Фактически, чем ближе Игры – тем важнее занимать высокие места.

Сколько всего триатлонистов и триатлонисток выступит в Париже

Всего право стартовать на Олимпийских играх-2024 получат 110 атлетов (по 55 мужчин и женщин). Четыре квоты гарантированы сборной Франции – команда хозяев соответственно будет представлена и в смешанной эстафете. Оставшиеся 106 мест получат спортсмены и спортсменки по рейтингу (51 мужчина и 51 женщина) и по программе перераспределения квот (четыре места в равной пропорции между полами).

Какие соревнования будут особенно важны для отбора в Париж-2024

В случае победы на чемпионате мира в эстафете (пройдут в 2022-м и 2023-м) национальная федерация получит по две квоты для мужчин и женщин. Если у чемпионов уже есть путевки в Париж – места получат серебряные призеры, если таковые также отобрались на Олимпиаду – бронзовые и так далее. Шесть сильнейших эстафетных команд по сумме баллов на 24 марта 2024 года получат по две квоты для каждого пола. Если сборные из этого числа уже отобрались на Игры – их места передадут следующим по рейтингу. Последним шансом получить квоты сразу для четверки атлетов сразу для двух команд станет олимпийский квалификационный турнир в конце мая 2024-го. Сборные тех федераций, которые уже обеспечили себе места в Париже, в нем не участвуют. Таким образом, по итогам смешанных эстафет будут распределены 40 квот из 106.

Как распределятся оставшиеся места

По рейтингу на 27 мая 2024 года у мужчин и женщин добавятся еще по 26 квот для атлетов. Затем с 3 по 22 июня будет проходить процесс финального распределения мест. Национальные федерации, имеющие 3 и более спортсменов/спортсменок в топ-30 рейтинга, получат по третьей квоте. Все остальные – по второй. Трехсторонняя комиссия определит четыре страны, представители которых получат оставшиеся квоты (в приоритете будет принцип новизны – если команда ранее не участвовала в Играх или является лучшей на континенте, наименее представленном в соревнованиях под эгидой World Triathlon). При этом, спортивный принцип на дополнительные квоты тоже действует – федерации не смогут заявить к участию в Олимпиаде атлетов, занимающих места ниже 130-го или 180-го в рейтинге (последнее правило применимо только к четырем местам, распределенным трехсторонней комиссией).

Есть ли возрастной ценз

Для участия в Олимпийских играх в Париже будут допущены триатлонисты и триатлонистки, родившиеся ранее 31 декабря 2006 года (в индивидуальных соревнованиях) и до 31 декабря 2009 года (в составе смешанной эстафеты).

За какие турниры можно получить больше всего рейтинговых баллов

За победу в финале Мировой серии World Triathlon Championships полагается 1250 очков. За первое место на этапе аналогичных соревнований – 1000. Столько же полагается чемпиону тестового олимпийского турнира. За победу на этапе Кубка мира начисляется 500 баллов, за первую позицию на чемпионате континента или континентальных играх – 400. За каждое следующее место атлет получает на 7,5% меньше зачетных очков. Чтобы получить баллы в рейтинг, необходимо финишировать со временем не большим, чем 108% от времени чемпиона. За спринтерские гонки (750 м плавание – 20 км велогонка – 5 км бег) очков меньше – 75% от очков за гонки стандартной дистанции.