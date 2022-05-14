Триатлон. Мировая серия-2022. Итоги первого этапа в Иокогаме

В субботу, 14 мая, в крупнейшем портовом городе Японии Иокогаме состоялся первый из семи этапов самых престижных ежегодных соревнований по триатлону — Мировой серии World Triathlon Championships. Победителями гонок у мужчин и женщин на стандартной дистанции (1.5 км плавание — 40 км велогонка — 10 км бег) стали олимпийские чемпионы-2020 в составе эстафетной команды Алекс Йи и Джорджия Тейлор-Браун.

Примечательно, что двойной триумф представителей Великобритании состоялся в дождливую и прохладную погоду. Привычных к подобным условиям Йи и Тейлор-Браун не смутила ни холодная вода (19 градусов), ни скользкая трасса. Соперникам и соперницам пришлось куда труднее.

Так, у женщин одна из главных претенденток на победу Кассандра Богран сошла с дистанции после падения на велоэтапе (равновесие не сумела удержать Лаура Линдеманн из Германии, утянувшая за собой двоих соперниц). Доминировавшая на Arena Games и чемпионате Средиземноморья французская триатлонистка несмотря на многочисленные ссадины была готова продолжать гонку, однако ее подвела еще и техника: у велосипеда лопнула покрышка. Богран отнеслась к ситуации с юмором, прокомментировав итоги гонки в соцсетях:

Первая из воды, вторая на асфальте.

Фактически этот эпизод определил дальнейший ход гонки. Девятка лидеров слаженно отработала оставшиеся 25 км велодистанции (активнее всех на смены выходили прошлогодняя победительница этапа в Иокогаме Тэйлор Нибб из США и медалистка Токио-2020 в эстафете Леони Перио из Франции) и оторвалась от ближайших преследовательниц почти на три минуты. На беге отыграть такое отставание практически невозможно (даже для экс-легкоатлетки Бет Поттер). После заключительной транзитной зоны сформировалась пятерка триатлонисток, возглавлявших гонку: Тейлор-Браун, олимпийская чемпионка Флора Даффи (Бермудские Острова), Майя Кингма (Нидерланды), Перио и ее юная соотечественница Эмма Ломбарди. За 2.5 км до финиша британская спортсменка предприняла решающий рывок, ставший победным. Второй финишировала Перио, сумевшая опередить Даффи, для которой эта гонка стала дебютной в сезоне-2022.

У мужчин не лучший день выдался у двукратного чемпиона мира из Франции Венсана Луи. Вместе с соотечественником Дорианом Конинксом он возглавил гонку после плавания, однако поскользнулся в первой транзитной зоне и упустил группу лидеров. В итоге, после велоэтапа Луи принял решение сойти, так как потерял шансы на призовое место.

Основная борьба за победу прошла на беге. Йи и бронзовый призер Токио-2020 Хэйден Уайлд из Новой Зеландии оторвались от преследователей и продемонстрировали не только высокие скорости, но и настоящий дух fair play. Британец поделился бутылкой воды с визави, опередившим его в финале Arena Games. Исход беговой дуэли триатлонных джентльменов решился на длинной финишной прямой — у Йи сил на нее сохранилось чуть больше. Для новозеландского Сокола (это прозвище он получил за бескомпромиссный гоночный стиль) подиум стал первым в карьере на этапе Мировой серии World Triathlon Championships: олимпийскую медаль Уайлд выиграл на девять месяцев раньше. Третье место занял лучший из французской мужской команды — Лео Бержер, вышедший из тени соотечественников Луи и Конинкса.

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Триатлон. Мировая серия-2022. Расписание