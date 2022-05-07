Триатлон. Ironman. Чемпионат мира: победил олимпийский чемпион

Норвежский триатлонист Кристиан Блумменфельт творит историю: в июле прошлого года в Токио он стал олимпийским чемпионом, в августе выиграл финал Мировой серии World Triathlon, а вечером 7 мая 2022 года финишировал первым на чемпионате мира по Ironman. Викинг крушит все представления о специализации: не прекращая выступлений в олимпийском формате и спринте, норвежец доминирует и в длинных гонках. Блумменфельту всего 28 лет, однако ему уже удалось повторить достижение Яна Фродено. Триатлонисту из Германии для того, чтобы пройти путь от победы на Олимпиаде (Пекин-2008) до триумфа на чемпионате мира на «железной» дистанции (3.86 км плавание на открытой воде, 180.25 км велогонка без драфтинга, 42 км 195 м бег), понадобилось семь лет.

Неожиданный лидер и чемпионская тактика

Несмотря на то, что чемпионат, перенесенный с осени 2021-го, прошел в новом месте — в городе Сент-Джордж на границе между штатами Юта и Аризона, традиции из Коны было решено сохранить. Так старт плавательному этапу давал выстрел из исторической пушки. Через несколько минут после сигнала у мужчин уже сформировалась группа лидеров. Самым активным в воде был новозеландский ветеран Брэйден Карри, сумевший спустя два километра увести за собой семерку быстрейших пловцов. Блумменфельт расходовал силы рационально — к первой транзитной зоне он отставал на две минуты. Два других фаворита — чемпион мира-2014 из Германии Себастьян Кинле и вице-чемпион-2017 из Канады Лионель Сандерс проигрывали Карри и Ко. еще в два раза больше.

Первая четверть велосипедного этапа по трассе в пустыне Мохаве ознаменовалась предсказуемым прорывом Кэмерона Вурфа в первую десятку. Австралийский ветеран, в 2004 году выступавший на Олимпийских играх в гребле, традиционно отстает на плавании, а затем ведет отчаянную погоню в седле. Блумменфельт ехал прагматично — пятерка лидеров опережала его на две с половиной минуты на равнинной части дистанции. На длинном подъеме к норвежцу и Вурфу подобрался Сандерс, однако отставание тройки преследователей значительно выросло. На старте бегового марафона оно составляло более четырех минут.

Лидером гонки в тот момент был еще один новозеландец — Кайл Смит. Перед камерами в этом статусе он продержался около 5 км, прежде чем уступить Карри. Позади него и без того раскаленный асфальт плавился под ногами Блумменфельта: атлет из Бергена выдал феноменальный отрезок с пятнадцатого по двадцатый километр и поднялся с шестого места на второе. Хотя Карри продолжал быть первым на экваторе бегового сегмента, его преимущество таяло как лед, который атлеты обильно засовывали под комбинезоны. За 14 километров до финиша Блумменфельт обогнал новозеландца и умчался от него, чтобы получить традиционный венок чемпиона. Карри, в итоге, закончил гонку только третьим — в самой концовке его «прошил» поймавший второе дыхание Сандерс.

Возвращение швейцарской королевы

Даниэла Риф одержала пятую победу на чемпионате мира по Ironman и вышла по количеству титулов среди женщин на третье место в истории: восемь у легендарной Полы Ньюби-Фрейзер и шесть — у Наташи Бадманн. Швейцарская спортсменка по прозвищу Angry Bird продемонстрировала идеальную готовность к гонке, главной ее соперницей в которой потенциально была чемпионка Коны-2019 Анне Хауг из Германии. Сильнейший вид последней — бег: на марафоне она способна отыграть солидное отставание. Однако, как показала гонка в Сент-Джордже, даже Хауг не под силу противостоять Риф на пике формы.

Даниэла и Анне выплыли вместе — в четырех минутах позади Хэйли Чура из США, которая показала девятое время в воде среди всех стартовавших, включая мужчин. На велоэтапе первой себя проявила серебряная медалистка Игр-2012 Лиза Норден. Однако скорости триатлонистки из Швеции оказались разминочными для Риф и еще одной претендентки на победу — Кэт Мэттьюс из Великобритании. Еще до горной части 180 км дистанции этот тандем создал пятиминутный отрыв, который только продолжал расти. Как оказалось, у швейцарской суперзвезды были еще резервы мощности. К транзитной зоне перед марафоном она выигрывала у Мэттьюс уже семь минут и десять — у Норден. Для Хауг Angry Bird была уже почти недосягаема — в пятнадцати минутах впереди.

Риф методично держала ровный темп, стараясь сохранить силы на финишную часть. Тем временем Хауг обгоняла соперниц одну за одной. Однако запаса энергии триатлонистки из Германии хватило только на уверенное третье место — догнать Мэттьюс и побороться за вторую позицию не удалось.

На финише Даниэла Риф (Швейцария) эмоционально показывает, что одержала пятую в карьере победу на чемпионате мира по Ironman Фото © 2022 Getty Images

Посмотреть повтор чемпионата мира по Ironman 7 мая 2022 года можно по ссылке на официальном канале