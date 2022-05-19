Скалолазание. Кубок мира по скалолазанию в Солт-Лейк-Сити 2022. Что ждать, где смотреть

Двойное событие — двойное веселье! Под таким слоганом в американском городе Солт-Лейк-Сити пройдут два этапа Кубка мира по скалолазанию — первый состоится с 20 по 22 мая, второй через неделю — с 27 по 29 мая. Соревнования пройдут в двух дисциплинах — боулдеринге и скорости.

В американский город прибудут лучшие скалолазы, которые уже подтвердили свой класс на первых этапах Кубка мира, прошедших в швейцарском Мейрингене и Сеуле.

Соревнования в Республике Корее показали, как отлично готовы к сезону лидеры. В скорости у женщин уверенно победила Александра Мирослав из Польши — чемпионка мира 2018 и 2019 годов. Похоже, Мирослав всерьез настроена отыграться за неудачу прошлого сезона на чемпионате мира, когда она заняла третье место. Но американские этапы вряд ли станут для нее легкой прогулкой, ведь хозяйкой трассы будет одна из ее главных соперниц Эмма Хант.

В мужской сетке очередные фантастические секунды ждут от индонезийца Киромала Катибина, который в Сеуле прошел трассу за фантастические 5,178 секунды. Правда, он все же уступил своему соотечественнику Веддрику Леонардо и теперь постарается взять реванш.

В боулдеринге чемпионка мира прошлого года Наталья Гроссман хочет подтвердить свой высочайший класс на домашней трассе. На прошлом этапе ей не было равных, однако стоит отметить отсутствие олимпийской чемпионки Яньи Гарнбрет. Отметим и еще одну американку Брук Рабуту — 21-летняя спортсменка в Сеуле впервые поднялась на пьедестал и, похоже, собирается бросать вызов признанным авторитетам и дальше.

В мужской части фаворитами смотрятся японские спортсмены, отлично проявившиеся себя на предыдущих этапах.

Где смотреть этапы Кубка мира по скалолазанию в Солт-Лейк-Сити 2022 онлайн. Их покажет официальный канал IFSC на YouTube. Также следите за расписанием прямых эфинов на Discovery+ и/или Eurosport Player.

Кубок мира по скалолазанию 2022. Расписание этапов