Скалолазание. Расписание Кубка мира IFSC 2022 и где смотреть трансляции

Кубок мира по скалолазанию 2022 стартует 8 апреля, первый этап пройдет в швецарском Майрингене. В первом крупном соревновании этого года примут участие почти 200 спортсменов, которые определят сильнейших в мужском и женском боулдеринге.

Изначальное расписание Кубка мира по скалолазанию 2022 претерпело серьезные изменения. Некоторые этапы перенесли в другие страны и на другие даты, а также добавили новые события.

Например, в календарь влючен этап по дисциплинам «‎скорость» и боулдеринг‎ в американском Солт-Лейк-Сити, который пройдет с 20 по 22 мая. Интересно, что здесь же пройдет и следующий этап с 27 по 29 мая. Также взамен отмененным соревнованиям с 10 по 12 июня состоятся соревнования КМ по боулдерингу в итальянском Бриксене. Еще одно изменение — перенос индонезийского этапа из Бали с Джакарту

Olympics публикует полный календарь Кубка мира по скалолазанию 2022

8-10 апреля. Мейринген (Швейцария). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины)

28 апреля — 1 мая. Япония. ПЕРЕНЕСЁН

6-8 мая. Сеул (Южная Корея). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

20-22 мая. Солт-Лейк-Сити (США). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

27-29 мая. Солт-Лейк-Сити (США). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

10-12 июня. Бриксен (Италия). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины)

22-26 июня. Инсбрук (Австрия). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

30 июня — 2 июня. (Вилларс, Швейцария). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

8-10 июля. Шамони (Франция). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

22-23 июля. Бриансон (Франция). Дисциплины: трудность (женщины и мужчины)

2-3 сентября. Копер (Словения). Дисциплины: трудность (женщины и мужчины)

24-26 сентября. Джакарта (Индонезия). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

30 сентября — 2 октября. Уцзян (Китай). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

6-9 октября. Чунцин (Китай). Дисциплины: комбайн (женщины и мужчины)

Где смотреть Кубок мира по спортивному скалолазанию 2022

Этапы КМ-2022 в прямом эфире планирует транслировать официальный канал IFSC в YouTube. Также следите за прямыми трансляциями и повторами на Olympics. Здесь вы найдете видео этапа в Майрингеме.