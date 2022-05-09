Кубок мира по скалолазанию в Сеуле: чемпионы подтвердили класс 

С 6 по 8 мая в Сеуле состоялся этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Турнир прошел сразу по двум дисциплинам – скорости и боулдерингу.

Для скоростников этот этап Кубка мира был первым в сезоне, поэтому приковал особое внимание. Они и открыли насыщенную программу соревнований.

В женской сетке турнира победу праздновала Александра Мирослав. Польская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира – в 2018 и 2019 годах, а вот в 2021 году стала лишь третьей. На этот раз Мирослав отыгралась, триумфально открыв новый сезон. Турнир для скалолазки из Польши великолепно складывался с самого начала. Уже в квалификации Мирослав преодолела 15-метровую эталонную трассу за 6,648 секунды и тем самым установила новый мировой рекорд, который ей же и принадлежал. Это только придало польке уверенности, и она победно прошла по всей сетке турнира, в финале оказавшись быстрее американки Эммы Хант.

На пьедестале оказалась и еще одна представительница Польши – Александра Калуцка. Именно она праздновала успех на московском чемпионате мира-2021. А сейчас напомнила о себе, взяв бронзу на старте нового сезона. В забеге за третье место Калуцка обошла немку Франциску Риттер, обогнав ее на 0,34 секунды.

В мужской части турнира также не обошлось без нового мирового рекорда. В квалификации скалолаз из Индонезии Киромал Катибин добежал до финиша за невероятные 5,178 секунды! Но триумфатором этапа Кубка мира стал не он. Катибин хорошо прошел по сетке, но в финале его подвели нервы. В решающем забеге индонезиец допустил фальстарт и позволил своему соотечественнику Веддрику Леонардо без борьбы финишировать и завоевать золото. Примечательно, что весь пьедестал на этапе Кубка мира заняли скалолазы из Индонезии – третье место оставил за собой Рахмад Ади Мульоно. Правда, бронзовая медаль ему досталась также без борьбы. В забеге за третье место его соперник Людовико Фоссали из Италии допустил ошибку, сорвавшись с трассы, и Мульоно спокойно добежал до финиша в полном одиночестве.

На этапе Кубка мира в столице Южной Кореи верх взял Кокоро Фуджи, но это произошло в острейшем соперничестве с Томоа Нарасаки Фото © 2022 Marco Kost

Триумф Гроссман и Фуджи

Вслед за скоростниками в борьбу вступили боулдерингисты. В женской части турнира не было равных чемпионке мира-2021, американке Наталье Гроссман. На предыдущем этапе Кубка мира в швейцарском Мейрингене она стала второй, уступив Янье Гарнбрет. Но олимпийской чемпионки Токио в столице Южной Кореи не было, чем и воспользовалась Гроссман, вновь доказав, что она – одна из лучших скалолазок в мире.

Американка выиграла в Сеуле за явным преимуществом. В финале она взяла четыре топа и четыре зоны, и кроме нее это сделать никому не удалось. Конкуренцию Гроссман пыталась составить Ориана Бертоне, но итальянке не хватило одного топа. Тем не менее, результат в три топа и четыре зоны обеспечил скалолазе из Апеннин второе место. Бронза у американки Брук Рабуту, которая взяла три топа – 21-летняя спортсменка впервые в карьере поднялась на пьедестал почета на взрослом уровне.

В отличие от женской части турнира, в мужской выступили все сильнейшие за исключением Алексея Рубцова из России. Основная борьба развернулась между двумя японскими скалолазами – Кокоро Фуджи и Томоа Нарасаки. В Сеуле случился ремейк финала чемпионата мира-2021, когда они же сражались за золотую медаль. Как и в Москве, на этапе Кубка мира в столице Южной Кореи верх взял Фуджи, но это произошло в острейшем соперничестве. Оба японских скалолаза взяли четыре топа и четыре зоны. Но Фуджи опередил Нарасаки только по дополнительному показателю – он потратил меньше попыток.

Как и в случае со скоростью у мужчин, в боулдеринге весь пьедестал заняли скалолазы из одной страны. Бронзу завоевал Есиюки Огата, который на прошлом этапе Кубка мира в Мейрингене стал вторым. Скалолаз из Японии взял три топа и четыре зоны, тем самым в борьбе за бронзу оставшись вне конкуренции.