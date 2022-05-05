Скалолазание. Кубок мира 2022 — этап в Сеуле. Что ждать, где смотреть

В Сеуле с 6 по 8 мая состоится этап Кубка мира 2022 по спортивному скалолазанию. Это второй этап КМ, первый в апреле принял швейцарский Мейринген. Его героями стали те, кто успешно выступил в Токио-2020. Великолепно проявила себя словенка Янья Гарнбрет — олимпийская чемпионка победила с большим отрывом. У мужчин лучшим стал вице-чемпион мира прошлого года из Японии Томоа Нарасаки.
Турнир пройдет на специализированном стадионе «Цоннан». Слоган соревнований звучит многообещающе — «новый дом для скалолазания». Столица Республики Кореи — третий город в стране, который примет КМ. До этого с 2010 по 2014 год Чхунчхон и Мокпо принимали этапы в дисциплинах скорость и трудность.
Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах — скорость и боулдеринг. С прошлого этапа прошел целый месяц, так как планируемые соревнования в Японии были отменены. Так что в Сеуле соберутся почти все лучшие скалолазы — постепенно календарь КМ разгоняется — через две недели после Кореи спортсмены прибудут в Солт-Лейк-Сити, где их ждет сразу два этапа с промежутком в неделю.
Где смотреть этап КМ по скалолазанию в Сеуле? Его покажет официальный канал IFSC на YouTube. Также прямые эфиры покажут Discovery+ и/или Eurosport Player. Через 24 часа после каждого раунда его просмотр будет доступен на Olympic Channel.
Этап Кубка мира 2022 (Сеул). Расписание
время — московское
6 мая, пятница
6:15. Женщины, мужчины. Скорость, квалификация
14:00. Женщины, мужчины. Скорость, финал
7 мая, суббота
3:00. Женщины. Боулдеринг, квалификация
9:30. Мужчины. Боулдеринг, квалификация
8 мая, воскресенье
5:00. Женщины, мужчины. Боулдеринг, полуфиналы
11:00. Женщины, мужчины. Боулдеринг, финал
Кубок мира по скалолазанию 2022. Расписание этапов