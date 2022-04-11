Спортивное скалолазание. Гарнбрет и Нарасаки взяли золото в Мейрингене 

Швейцарский Мейринген с 8 по 10 апреля принял первый этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Новый сезон открылся дисциплиной боулдеринг, а соревнования собрали представительный состав – в Швейцарию приехали почти все призеры Олимпийских игр в Токио. В женской сетке турнира вне конкуренции оказалась Янья Гарнбрет. Еще в квалификации она продемонстрировала серьезный настрой, взяв пять топов и пять зон. А в полуфинале и финале словенка стала единственной, кто сумел покорить все четыре трассы, при этом записав себе в актив и четыре зоны. Гарнбрет победила с отрывом, но несмотря на это эмоционально отпраздновала свой успех.

«Если вы побеждали раньше, это не значит, что выиграете и на этот раз. Каждый турнир – это отдельная история. Каждая победа для меня важна, вот почему у меня была такая радость. Тем более что остальные турниры в боулдеринге в этом сезоне я пропущу. Прошлый год, когда была Олимпиада, получился сложным как эмоционально, так и физически. Сейчас лучшая возможность для восстановления, ведь у меня уже есть лицензия для участия в Олимпийских играх в Париже», – сказала олимпийская чемпионка-2020 Международной федерации спортивного скалолазания.

Если Гарнбрет подтвердила статус недосягаемой скалолазки, то американка Наталья Гроссман – одной из сильнейших. Чемпионка мира-2021 финишировала вслед за словенкой, сделав это с запасом от третьего призового места. Что в полуфинале, что в финале американка взяла три топа и четыре зоны. Этого оказалась достаточно, чтобы выиграть серебро, Гроссман – вторая. Бронза к удовольствию местной публики осталась за швейцарской скалолазкой Андреа Кумин. Борьба за третье место разгорелась жаркая. На пьедестал также претендовала француженка Ориан Бертоне, которая тоже взяла один топ и две зоны. Но Кумин потратила на преодоление трасс меньше попыток и за счет этого выиграла бронзу.

Четыре претендента на золото

В мужской сетке турнира конкуренция оказалась гораздо острее. На первое место претендовали сразу четыре скалолаза! Томоа Нарасаки, Огата Есиюки, Мейди Шальк и Поль Дженфт в финале взяли два топа и три зоны. Но победителем стал вице-чемпион мира-2021 – Нарасаки потратил меньше всего попыток.

Победителем первого этапа Кубка мира стал вице-чемпион мира-2021 – Нарасаки потратил меньше всего попыток Фото © 2016 Kyodo News

Второе место по тому же показателю завоевал соотечественник Нарасаки – Есиюки, третьим стал Шальк.

«Энергия болельщиков помогла мне одержать победу. Это было удивительное чувство, – заявил Нарасаки Международной федерации спортивного скалолазания. – Моя цель на сезон – выиграть Кубок мира в боулдеринге. Трасса в Мейрингене была динамичная, это позволило мне понять, что нужно скорректировать некоторые вещи в моей подготовке».

Победа в Швейцарии стала для Нарасаки пятой в карьере на этапах Кубка мира. Есиюки поднялся на пьедестал почета в шестой раз, Шальк, только в прошлом году дебютировавший на международных турнирах на взрослом уровне, – во второй.