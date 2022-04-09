Скалолазание. Календарь, результаты и трансляции Кубка мира IFSC 2022

В Токио-2020 спортивное скалолазание впервые было представлено в программе Олимпийских игр. Новый сезон 2022 года станет первым постолимпийским — спортсмены начинают новый цикл, главная цель которого, — Париж-2024.

В апреле стартовал Кубок мира IFSC, первый этап — в швейцарском городе Мейринген, куда собрались все герои прошедшей Олимпиады и новые имена. Этапы КМ продлятся до октября, а в изначальном расписании многое изменилось. Например, американский Солт-Лейк-Сити примет два подряд этапа вместо одного, добавятся соревнования по боулдерингу в Бриксене (Италия), а в Индонезии сменился город — вместо Бали турнир примет Джакарта.

Кубок мира по спортивному скалолазанию IFSC 2022. Расписание этапов

8-10 апреля. Мейринген (Швейцария). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины)

Этап Кубка мира в Мейрингеме. Что ждать и где смотреть трансляции

6-8 мая. Сеул (Южная Корея). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

20-22 мая. Солт-Лейк-Сити (США). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

27-29 мая. Солт-Лейк-Сити (США). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), боулдеринг (женщины и мужчины)

10-12 июня. Бриксен (Италия). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины)

22-26 июня. Инсбрук (Австрия). Дисциплины: боулдеринг (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

30 июня — 2 июня. (Вилларс, Швейцария). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

8-10 июля. Шамони (Франция). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

22-23 июля. Бриансон (Франция). Дисциплины: трудность (женщины и мужчины)

2-3 сентября. Копер (Словения). Дисциплины: трудность (женщины и мужчины)

24-26 сентября. Джакарта (Индонезия). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

30 сентября — 2 октября. Уцзян (Китай). Дисциплины: скорость (женщины и мужчины), трудность (женщины и мужчины)

6-9 октября. Чунцин (Китай). Дисциплины: комбайн (женщины и мужчины)

Где смотреть трансляции Кубка мира по спортивному скалолазанию 2022

Этапы КМ-2022 в прямом эфире планирует транслировать официальный канал IFSC в YouTube. Также следите за прямыми трансляциями и повторами на Olympics.