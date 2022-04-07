Скалолазание. Этап Кубка мира в Мейрингене: что ждать и где смотреть 

В пятницу, 8 апреля, будет открыт новый сезон в спортивном скалолазании, впервые представленном в прошлом году на Олимпийских играх в Токио. Первый этап Кубка мира пройдет по, пожалуй, самой зрелищной дисциплине – боулдерингу. А примет турнир по традиции швейцарский Мейринген. Смотрите турнир на Olympics.

В первом этапе Кубка мира примут участие около 200 спортсменов из 28 стран мира.

По решению Международной федерации спортивного скалолазания атлеты из России и Беларуси отстранены от всех соревнований до дальнейшего распоряжения.

В Швейцарии выступят почти все герои Олимпийских игр в Токио. В мужской сетке турнира заявились все три призера – испанец Альберто Хинес Лопес, американец Натаниэль Коулман и австриец Якоб Шуберт. Несмотря на то, что последний не взял золото в Токио, именно его шансы попасть на пьедестал в Швейцарии выглядят предпочтительнее. Шуберт – четырехкратный чемпион мира. Правда, три медали из этих четырех австрийский скалолаз выиграл в дисциплине трудность, но и в боулдеринге он тоже хорош. Так, на чемпионате мира-2019 Шуберт завоевал в этой дисциплине серебро.

Правда, австрийцу придется выдержать мощную конкуренцию. Среди скалолазов из Европы борьбу может навязать словенец Ерней Крудер, который в 2020 году выиграл в боулдеринге чемпионат Европы. Но главная опасность будет исходить от скалолазов из Японии. В Мейрингене выступят и чемпион мира-2021 в боулдеринге Кокоро Фуджи, и Томоа Нарасаки, ставший на этом же турнире в Москве вторым.

Гарнбрет против героинь чемпионата мира

В женской части турнира зрители увидят главную звезду спортивного скалолазания – олимпийскую чемпионку Токио Янью Гарнбрет. Словенка выиграла все возможные титулы – семь раз становилась чемпионкой мира, брала золото чемпионата Европы – и станет фавориткой первого этапа Кубка мира. Оспорить это прежде всего постарается серебряный призер Олимпийских игр-2020 Михо Нонака, которая тоже выступит в Швейцарии. А вот еще одной японки – Акие Ногути, ставшей в Токио третьей, в Мейрингене не будет.

В женской части турнира зрители увидят главную звезду спортивного скалолазания – олимпийскую чемпионку Токио Янью Гарнбрет Фото © 2021 Icon Sport

Но это не значит, что Гарнбрет будет легко. Скорее, напротив, словенке нужно будет постараться, чтобы начать сезон с победы. Ведь противостоять ей будут сразу три спортсменки, занявшие в боулдеринге пьедестал на чемпионате мира-2021. Наверняка поборется за медали победительница турнира в Москве, американка Наталья Гроссман. В Мейрингене также выступят вице-чемпионка мира, итальянка Камилла Морони и ставшая третьей Сташа Гейо из Сербии. Так что открытие сезона в скалолазании обещает стать конкурентным, интригующим и захватывающим.

8 апреля состоится квалификация. В субботу пройдет финал у женщин, а в воскресенье – у мужчин.

Скалолазание. Первый этап Кубка мира. Расписание финалов.

Суббота, 9 апреля

Женщины

12:00 (мск) – полуфинал

19:00 (мск) – финал

Воскресенье, 10 апреля

Мужчины

12:00 (мск) – полуфинал

19:00 (мск) – финал

Трансляции

Первый этап Кубка мира покажет Eurosport

Спустя 24 часа после завершения соревнований трансляцию можно будет посмотреть на сайте Olympics.com