С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

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В четверг были разыграны награды в произвольной программе дуэтов, а также прошла квалификация в хайлайте.

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Вслед за победой в короткой программе дуэтов Люи Ван – Цяньи Ван одержали победу и в произвольной. Их композиция «Змеи» была оценена 95,5667 балла. Таким образом, сестры принесли команде из Поднебесной третье золото турнира. Спортсменки остались довольны выступлением и отметили после, что Будапешт для них счастливое место из-за погоды и самой страны.

Так же, как и победительницы турнира в этой дисциплине, и также сестры – Марина и Владислава Алексеевы – дебютантки чемпионатов мира в турнире дуэтов. Вслед за серебром в короткой программе они принесли Украине четвертую серебряную медаль на этих соревнованиях с результатом 94,1667 балла.

Марина после сказала, что они гордятся своим выступлением, которое было наилучшим из всех их на этом чемпионате.

Анна-Мария Александри и Эйрини Александри продемонстрировали поистине сестринскую взаимосвязь в своей композиции и также добавили к своей бронзе в технической программе награду этого же достоинства в произвольной (92,8000 балла). Дуэт из Австрии продемонстрировал значительный прогресс: ведь до старта в Будапеште лучшим их результатом на первенствах планеты было 9-е место в 2017 году.

Квалификация

В квалификации соревнований в хайлайте не было равных действующим чемпионкам мира в этой дисциплине – команде Украины (94,2333 балла). С небольшим отрывом друг от друга на второй и третьей строчках протокола разместились сборные Италии и Испании. Их отделило всего 0,3 балла (91,6667 и 91,3667).