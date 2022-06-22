Синхронное плавание: Китай выиграл золото в технической программе групп | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

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Во вторник были разыграны награды в технической программе в соревнованиях групп, а также прошла квалификация в произвольной программе солисток.

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Команда Китая, серебряные призеры в технической программе групп на последних трех чемпионатах мира, представили свою олимпийскую программу. Композиция, с которой они стали вторыми в Токио в прошлом году, стала победной в Будапеште. Сложная акробатика, быстрота и близость выполнения элементов – все говорило в пользу спортсменок из Поднебесной. В итоге, 94,7202 балла и победа.

Японки впервые представили на международной арене программу «Вампир». 92,2261 балла, и это серебро стало четвертой медалью представителей Страны восходящего солнца на этом турнире.

Итальянская сборная менее чем через 24 часа после завоевания бронзы в комбинации выиграла еще одну бронзу. «Супергерои» под песню «Мы можем быть супергероями» Антонджулио Фрулио принесли 91,0191 балла.

Квалификация

В квалификации солисток в произвольной программе приняли участие 33 дуэта. По ее итогам первые три места заняли те же пары, что и выиграли награды в технической программе. Они и выстроились в том же порядке.

Чемпионки мира-2022 в технической программе дуэтов Люи Ван – Цяньи Ван из Китая – первые (94,5667 балла), серебряные призеры ЧМ-2022 Марина Алексеева и Владислава Алексеева из Украины – вторые (94,0000 балла), бронзовые призеры соревнований Анна-Мария Александри – Эйрини Александри из Австрии – третьи (92,0667 балла). Есть все основания полагать, что в финале тройка останется неизменной и три дуэта сестер пополнят свою коллекцию наград медалями того же достоинства.

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