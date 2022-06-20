Синхронное плавание: сестры Ван победили в технической программе дуэтов | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

В воскресенье дуэты разыграли награды в технической программе, а группы выступили в квалификации также в технической программе.

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В воскресенье дуэты разыграли награды в технической программе, а группы выступили в квалификации также в технической программе. Интересно, что все медали в турнире дуэтов были завоеваны парами сестер.

Победу по итогам финала у дуэтов одержали сестры Люи Ван – Цяньи Ван из Китая, чемпионки мира-2017 в комбинации. В своей композиции под музыку Эллиота Люнга из фильма «Операция Красное море» они продемонстрировали и элементы высокой сложности, и быструю работу ног. В итоге, спортсменки из Поднебесной получили 93,7535 балла, улучшив свой результат в квалификации более чем на балл.

«Большая честь стоять на верхней ступени пьедестала на чемпионате мира. Думаем, что Будапешт – счастливый для нас город, нам нравится здесь находиться, и, конечно, мы очень счастливы сейчас. Мы довольны нашим выступлением, и, к счастью, судьи тоже оценили нашу уникальную программу», – сказали победительницы после соревнований.

Судьба золота решилась лишь в самом конце соревнований. Бронзовые призеры Олимпийских игр-2020 в группе Марина Алексеева – Владислава Алексеева были близки к завоеванию титула, но помешала ошибка в конце программы. У украинского дуэта серебро (91,8617 балла). Как отметили девушки, несмотря на то, что они не выиграли титул, они довольны тем, что выиграли серебро на своем первом взрослом чемпионате мира.

Анна-Мария Александри – Эйрини Александри завоевали первую для Австрии медаль чемпионата мира в синхронном плавании – бронзу (91,2622 балла).

Также в этот день прошла квалификация в технической программе групп. По ее итогам лидирует Китай – 94,0039 балла, японки – на втором месте со значительным отставанием – 91,2049, итальянки – третьи – 89,5775.

Команда Украины, призер прошлого чемпионата мира, снялась с турнира.