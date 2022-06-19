Синхронное плавание: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го.

Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по синхронном плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

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Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.

Результаты (18 июня)

Соло | Техническая программа

🥇 🇯🇵 Юкико Инуи (Япония) — 92.8662 балла 🥈 🇺🇦 Марта Федина (Украина) — 91.9555 балла 🥉 🇬🇷 Евангелия Платаниоти (Греция) — 89.5110 балла

Полные результаты соревнований солисток в технической программе здесь.