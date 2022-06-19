Синхронное плавание: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го.
Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по синхронном плаванию на чемпионате мира в Будапеште.
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Полные результаты
Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.
Трансляция
Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.
Результаты (18 июня)
- Синхронное плавание: Юкико Инуи выиграла титул в технической программе | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022
Соло | Техническая программа
- 🥇 🇯🇵 Юкико Инуи (Япония) — 92.8662 балла
- 🥈 🇺🇦 Марта Федина (Украина) — 91.9555 балла
- 🥉 🇬🇷 Евангелия Платаниоти (Греция) — 89.5110 балла
Полные результаты соревнований солисток в технической программе здесь.