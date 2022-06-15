Синхронное плавание. Звезды чемпионатов мира

Синхронное плавание входит в программу чемпионатов мира по водным видам спорта с самого начала – с 1973 года. Тогда как на Олимпийских играх награды в этом виде спорта стали разыгрываться лишь в 1984 году. В его истории были периоды доминирования разных стран. США, Канады, Японии, а с 1996 года – России.

Olympics представляет пять спортсменок, которые оставили свой след в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

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Тереза Андерсен

На первом в истории чемпионате мира по водным видам спорта в 1973 году в Белграде американская спортсменка выиграла четыре золотые медали – в фигурах, соло, дуэте и группе. Ее достижение было почти повторено лишь спустя 13 лет – в 1986 году канадкой Каролин Вальдо. Тогда же, в 1986-м, Андерсен вошла в Международный зал славы плавания.

К слову, в период с 1973 по 1994 год американские синхроннистки выиграли четыре из семи турниров в соло и дуэте, а также пять из семи турниров в группе.

К середине 1970-х Андерсен доминировала в свой стране, выиграв чемпионат США среди юниоров в соло и дуэте и среди взрослых в соло, дуэте и группе. Собрав все золото на чемпионате мира-1973, она завершила спортивную карьеру, во время которой тренировалась 4 часа в день, 6 раз в неделю, и стала главным тренером сборной ФРГ, а затем работала в Южной Африке. Тереза Андерсен выступала с показательными выступлениями на Всемирной выставке ЭКСПО-1970, а также во время Олимпийских игр-1972, чем способствовала популяризации синхронного плавания и включении его в олимпийскую программу.

За всю историю чемпионатов мира по водным видам спорта (с 1973 по 2019 годы) представители США выиграли в синхронном плавании 29 наград: 14 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых, а на Олимпийских играх завоевали 9 медалей: 5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.

Каролин Вальдо

С чемпионата мира-1986 канадка Каролин Вальдо увезла три высших награды – в соло, дуэте и группе.

Чуть не утонув в три года, Вальдо потратила семь лет на избавление от боязни воды. Зато еще через пять выиграла свой первый титул в юниорах. На дебютные для синхронного плавания Олимпийские игры в Лос-Анджелесе она ехала отнюдь не первым номером сборной, но когда более именитые спортсменки из канадской команды не смогли показать результат в предварительном раунде в соло, она отобралась в финал и завоевала серебро.

После триумфального чемпионата мира Каролин отправилась на Игры в Сеул, где стала знаменосцем команды Канады: так сбылась мечта детства. А следом стала лучшей в исполнении фигур: это отставание в 2,5 балла чемпионка Игр-1984 Трейси Руиз-Конфорто преодолеть не смогла. Вальдо выиграла в соло, а затем и в дуэте с Мишель Камерон, став первой канадкой, завоевавшей два золота на одних Олимпийских играх. Завершив спортивную карьеру после Сеула-1988, она стала спортивным журналистом и работала на телевизионном канале в Оттаве.

За историю чемпионатов мира по водным видам спорта представители Канады выиграли в синхронном плавании 26 наград: 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых, а на Олимпийских играх завоевали 8 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

В истории японского синхронного плавания Мия Татибана является самой титулованной спортсменкой Фото © REUTERS/Jason Reed JIR/RCS

Мия Татибана

В истории японского синхронного плавания Мия Татибана является самой титулованной спортсменкой.

Мия выступила на четырех чемпионатах мира, на которых завоевала две бронзы в соло, три серебра в дуэте, два серебра и бронзу в группе. А самым главным достижением Татибаны можно считать победу в дуэте с Михо Такэда на первенстве планеты-2001. Тогда синхроннистки из Страны восходящего солнца смогли обыграть россиянок Анастасию Давыдову и Анастасию Ермакову. Больше в этом виде представительницы России не проигрывали.

«Если бы не этот вид спорта, я бы не узнала о себе и половины того, что знаю», – приводил слова Мии журнал «Ниппония» после исторической победы в Фукуоке.

С трех Олимпийских игр (1996, 2000, 2004 годов) Татибана привезла пять наград. В Атланте в составе группы завоевала бронзу, в Сиднее и Афинах серебро в дуэте с Такэда и в группе.

За историю чемпионатов мира по водным видам спорта представители Японии выиграли в синхронном плавании 48 медалей: 2 золотые, 14 серебряных, 32 бронзовых, а на Олимпийских играх завоевали 14 медалей: 4 серебряных и 10 бронзовых.

Виржини Дидье

До Дидье у Франции не было успехов в синхронном плавании. Лишь в 1986 году бронзу в турнире солисток завоевала Мюриэль Эрмин. Все остальные награды страны на чемпионатах мира (а их было шесть) были завоеваны при непосредственном участии Виржини. Кроме того, в активе Дидье олимпийская бронза Сиднея-2000 в дуэте с Мириам Линьо.

В начале двухтысячных Виржини Дидье царила среди солисток, завоевав три титула чемпионки мира – в 2003 и 2005, а также в произвольной программе в 2007-м.

Возможно, вначале во время выступлений уроженки Экс-ан-Прованса бросалось в глаза отсутствие зажима: строение носовой перегородки Дидье позволяло ей выступать без него. Но затем обращала на себя внимание выразительность спортсменки.

После серебра на ЧМ-1998 в Перте и ЧМ-2001 в Фукуоке Виржини в Барселоне-2003 сразила и судей, и зрителей наповал своей композицией, посвященной великой соотечественнице, скульптору Камилле Клодель, получив три «десятки» и две оценки 9,9 за технику, и пять «десяток» за артистизм.

После сезона-2007 Виржини, казалось бы, завершила карьеру, родила двух сыновей. А затем вернулась в спорт и в 36 лет выступила на чемпионате мира-2015 в новой дисциплине – микст-дуэте – вместе с Бенуа Бофисом и заняла четвертое место.

Сейчас же Виржини работает тем, кем мечтала быть в пять лет – архитектором, и занимается дизайном интерьеров.

За историю чемпионатов мира по водным видам спорта представители Франции выиграли в синхронном плавании 7 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых, а на Олимпийских играх завоевали 1 награду – бронзовую.

Испанка Джемма Менгуаль оставила яркий след в синхронном плавании и как солистка, и как представительница дуэта Фото © 2015 Getty Images

Джемма Менгуаль

Испанка Менгуаль за свою карьеру становилась чемпионкой мира лишь один раз – в 2009-м в комбинации в составе сборной Испании. Но она оставила яркий след в синхронном плавании и как солистка, и как представительница дуэта.

Джемма, вдохновившись примером двоюродной сестры, пришла в синхронное плавание в возрасте 8 лет. Ведь этот вид спорта соединял то, что она так любила – воду, танцы и музыку. Менгуаль стала выступать в составе национальной команды в 1992 году, когда ее родная Барселона принимала Олимпийские игры. За почти 20 лет в сборной она завоевала огромное количество наград и стала одной из самых титулованных испанских спортсменок. Гибкость, быстрота и выразительность движений – она стала лидером команды, выиграв в 2008-м четыре золота чемпионата Европы, серебро Олимпийских игр в Пекине в группе и в дуэте с Андреа Фуэнтес. На «мундиалях» пополнила свою коллекцию на 19 наград: золотую, 11 серебряных и 7 бронзовых. И, как и Дидье, ушла из спорта после успеха на ЧМ, но в 2015-м вернулась и в 38 лет выступила в микст-дуэте с 19-летним Пау Рибесом, который выигрывает медали для Испании сейчас. В Казани на первом для смешанных дуэтов чемпионате мира Менгуаль и Рибес, почти толком и не тренировавшись вместе, стали пятыми. А затем Джемма выступила в Рио-2016 с Оной Карбонель, еще одной знаковой для Испании спортсменкой, на счету которой 22 награды чемпионатов мира.

За историю чемпионатов мира по водным видам спорта представители Испании выиграли в синхронном плавании 40 медалей: 1 золотую, 21 серебряную и 18 бронзовых, а на Олимпийских играх завоевали 4 награды – 3 серебряных и 1 бронзовую.