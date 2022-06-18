Синхронное плавание: Юкико Инуи выиграла титул в технической программе | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

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Первыми из всех награды в синхронном плавании разыграли солистки в технической программе.

В пятницу, 17 июня, они открыли чемпионат квалификацией. В этот же день в предварительном раунде в технической программе соревновались дуэты.

По результатам квалификации лучшей среди солисток стала опытная Юкико Инуи из Японии. На счету 31-летней спортсменки есть награды Олимпийских игр, чемпионата мира и этапов Мировой серии. Уроженка Омихатимана трижды принимала участие в Олимпиадах: в 2012, 2016 и 2020 годах. В Рио она завоевала бронзу в группе и в дуэте вместе с Тисой Кобаяси, а на прошлом чемпионате мира завоевала аналогичные награды в двух программах в соло. В этом сезоне Инуи не выступала на этапах Мировой серии, но со своим опытом и заслугами могла считаться претенденткой на награды ЧМ-2022.

В итоге, вслед за квалификацией, где она стала лучшей с 91,9189 балла, наследница Мии Татибаны выиграла и финал – с большей суммой – 92,8662 балла – с композицией «Легенда о Фениксе» под музыку японского композитора Хидеко Тоги. Ранее Инуи использовала ее в произвольной программе.

Золото Юкико Инуи стало 49-й медалью представителей японского синхронного плавания на чемпионатах мира по водным видам спорта и третьей высшей наградой Страны восходящего солнца на этих турнирах.

На первенствах планеты победительницу и призеров в технической программе солисток определяют с 2007 года. Ранее в данной дисциплине выигрывали только россиянки. Напомним, что по решению Международной федерации плавания представители России отстранены от участия на всех турнирах под эгидой организации на неопределенный срок.

Серебро в технической программе в соло завоевала действующая чемпионка Европы в этой дисциплине украинка Марта Федина Фото © 2022 Getty Images

Серебро завоевала действующая чемпионка Европы в этой дисциплине украинка Марта Федина. Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в дуэте с Анастасией Савчук, а также обладательница бронзы чемпионата мира-2019 в дуэте (в технической программе). В квалификации Марта уступила Юкико 0,9807 балла (90,9382 балла). В финале спортсменок разделили 0,9107 балла (91,9555 балла).

Евангелия Платаниоти принесла Греции первую медаль чемпионатов мира. Синхронистка, за плечами которой выступления на трех Олимпийских играх и выступления в соло с 2009 года, стала третьей и в предварительном раунде (88,6163 балла), и в финальном – 89,5110 балла.

Квалификации

В пятницу также прошла квалификация в технической программе у дуэтов. По ее результатам лидируют Люи Ван – Цяньи Ван из Китая с 92,6378 балла. 0,7813 балла им уступает дуэт из Украины Марина Алексеева – Владислава Алексеева. И уже на приличном расстоянии от второго места находятся сестры Александри, представляющие Австрию. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри – победительницы Суперфинала Мировой серии-2022 – проигрывают 2,3509 балла.

Отметим, что их сестра Василики Александри, также ставшая лучшей в Суперфинале в Греции и в технической, и в произвольной программе в соло, заняла в Будапеште пятое место и, скорее всего, будет бороться за медаль в произвольной программе.

Также состоялся предварительный раунд соревнований в комбинации. Первое место заняла команды Украины – 93,9333 балла, на втором – Япония (92,8333 балла), на третьем – Италия (90,9667 балла).

В воскресенье дуэты разыграют медали в технической программе. Начало – в 18.00 мск. А ранее, в 12.00 мск состоится квалификация в соревнованиях групп в технической программе.

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