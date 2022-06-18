Синхронное плавание: Юкико Инуи выиграла титул в технической программе | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.
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Первыми из всех награды в синхронном плавании разыграли солистки в технической программе.
В пятницу, 17 июня, они открыли чемпионат квалификацией. В этот же день в предварительном раунде в технической программе соревновались дуэты.
По результатам квалификации лучшей среди солисток стала опытная Юкико Инуи из Японии. На счету 31-летней спортсменки есть награды Олимпийских игр, чемпионата мира и этапов Мировой серии. Уроженка Омихатимана трижды принимала участие в Олимпиадах: в 2012, 2016 и 2020 годах. В Рио она завоевала бронзу в группе и в дуэте вместе с Тисой Кобаяси, а на прошлом чемпионате мира завоевала аналогичные награды в двух программах в соло. В этом сезоне Инуи не выступала на этапах Мировой серии, но со своим опытом и заслугами могла считаться претенденткой на награды ЧМ-2022.
В итоге, вслед за квалификацией, где она стала лучшей с 91,9189 балла, наследница Мии Татибаны выиграла и финал – с большей суммой – 92,8662 балла – с композицией «Легенда о Фениксе» под музыку японского композитора Хидеко Тоги. Ранее Инуи использовала ее в произвольной программе.
Золото Юкико Инуи стало 49-й медалью представителей японского синхронного плавания на чемпионатах мира по водным видам спорта и третьей высшей наградой Страны восходящего солнца на этих турнирах.
На первенствах планеты победительницу и призеров в технической программе солисток определяют с 2007 года. Ранее в данной дисциплине выигрывали только россиянки. Напомним, что по решению Международной федерации плавания представители России отстранены от участия на всех турнирах под эгидой организации на неопределенный срок.
Серебро завоевала действующая чемпионка Европы в этой дисциплине украинка Марта Федина. Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в дуэте с Анастасией Савчук, а также обладательница бронзы чемпионата мира-2019 в дуэте (в технической программе). В квалификации Марта уступила Юкико 0,9807 балла (90,9382 балла). В финале спортсменок разделили 0,9107 балла (91,9555 балла).
Евангелия Платаниоти принесла Греции первую медаль чемпионатов мира. Синхронистка, за плечами которой выступления на трех Олимпийских играх и выступления в соло с 2009 года, стала третьей и в предварительном раунде (88,6163 балла), и в финальном – 89,5110 балла.
Квалификации
В пятницу также прошла квалификация в технической программе у дуэтов. По ее результатам лидируют Люи Ван – Цяньи Ван из Китая с 92,6378 балла. 0,7813 балла им уступает дуэт из Украины Марина Алексеева – Владислава Алексеева. И уже на приличном расстоянии от второго места находятся сестры Александри, представляющие Австрию. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри – победительницы Суперфинала Мировой серии-2022 – проигрывают 2,3509 балла.
Отметим, что их сестра Василики Александри, также ставшая лучшей в Суперфинале в Греции и в технической, и в произвольной программе в соло, заняла в Будапеште пятое место и, скорее всего, будет бороться за медаль в произвольной программе.
Также состоялся предварительный раунд соревнований в комбинации. Первое место заняла команды Украины – 93,9333 балла, на втором – Япония (92,8333 балла), на третьем – Италия (90,9667 балла).
В воскресенье дуэты разыграют медали в технической программе. Начало – в 18.00 мск. А ранее, в 12.00 мск состоится квалификация в соревнованиях групп в технической программе.