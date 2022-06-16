Синхронное плавание: что ждать и где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого будут разыграны 10 медалей в синхронном плавании. Турнир пройдет в первую неделю первенства планеты.

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В пятницу выступления начнут солистки и дуэты. Они пройдут квалификацию в произвольной программе.

Фаворитками этих соревнований можно формально считать Василики Александри и ее сестер Анну Марию Александри – Эйрини Александри из Австрии, в конце мая выигравших Суперфинал Мировой серии в Афинах.

Но на берегах Дуная на старт выйдут также синхроннистки, более опытные и титулованные и не принимавшие в этом сезоне участия в этапах Мировой серии. Отметим среди солисток японку Юкико Инуи, бронзового призера чемпионата мира-2019 в соло, а также бронзового призера Олимпийских игр-2016 в дуэте и команде, украинку Марту Федину, чемпионку Европы-2021 в технической программе в соло, бронзового призера Олимпийских игр-2020 в дуэте, гречанку Евангелию Платаниоти, за плечами которой три Олимпиады.

В Будапеште в соло медали разыграют в технической и в произвольной программе. Титул чемпионки мира в обоих случаях (также, как и в турнирах дуэтов, микст-дуэтов, групп и в комбинации) перейдет в новые руки, т.к. представители России, завоевавшие золото в 2019-м, не выступят на ЧМ-2022. Напомним, что по решению Международной федерации плавания атлеты из России отстранены от участия во всех турнирах под эгидой организации на неопределенный срок.

В дуэтах помимо Александри обратим внимание на дуэты из Китая и Украины. На чемпионате мира-2019 и Олимпийских играх-2020 синхроннистки из этих стран выиграли серебро и бронзу соответственно. В Будапеште выступят другие составы, но возможно Люи Ван – Цяньи Ван и Марина Алексеева – Владислава Алексеева продолжат успехи Хуан Сюечэнь – Сунь Вэньянь и Марты Фединой – Анастасии Савчук.

В турнирах групп возможность завоевать долгожданную корону мирового первенства есть у спортсменок тех же Китая и Украины. На чемпионате мира в Кванджу и Играх в Токио они заняли вторую и третьи строчки протокола. Несомненно, поборется за награды и призер чемпионата мира-2017 – команда Японии.

В комбинации, скорее всего, мы увидим конкуренцию также среди этих трех команд.

В хайлайте хорошие шансы защитить титул у представительниц Украины.

В микст-дуэтах будет стремиться к победе серебряный призер чемпионата мира-2019 в этом виде Джорджио Минизини. В Корее два года назад он стал дважды вторым с Манилой Фламини. В этот раз Джорджио выступит с Лукрецией Руджеро (88,5734 балла). Среди претендентов на награды победители Суперфинала Мировой серии-2022 Эмма Гарсия и Пау Рибес из Испании. Отметим, что Рибес выступал на первом для микст-дуэтов чемпионате мира в 2015 году – в дуэте с призером Олимпийских игр и чемпионатов мира Джеммой Менгуаль.

Кстати, по числу медалей Менгуаль является одной из самых титулованных спортсменок в истории чемпионатов мира по водным видам спорта в синхронном плавании. На ее счету 19 медалей, в т.ч. одна золотая. Наибольшее же количество медалей завоевала также испанка – Она Карбонель (22 награды), которая недавно завершила карьеру. В 2019 году она в соло выиграла два серебра.

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