Синхронное плавание: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.
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Olympics публикует полное расписание турнира в синхронном плавании.
Синхронное плавание
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
17 июня (пятница)
09.00 — 11.00
- Соло, техническая программа. Предварительный раунд.
13.00 — 14.40
- Дуэты, техническая программа. Группа Б. Предварительный раунд.
16.30 — 18.10
- Дуэты, техническая программа. Группа А. Предварительный раунд.
18 июня (суббота)
10.00 — 11.45
- Комбинация. Предварительный раунд
13.00 — 14.00
- Микст-дуэты, техническая программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Соло, техническая программа. Финал.
19 июня (воскресенье)
10.00 — 12.00
- Группы, техническая программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Дуэты, техническая программа. Финал.
20 июня (понедельник)
09.00 — 11.45
- Соло, произвольная программа. Предварительный раунд.
14.00 — 15.30
- Микст-дуэты, техническая программа. Финал.
16.00 — 17.30
- Комбинация. Финал.
21 июня (вторник)
09.00 — 11.00
- Дуэты, произвольная программа. Группа Б. Предварительный раунд.
12.00 — 14.40
- Дуэты, произвольная программа. Группа А. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Группы, техническая программа. Финал.
22 июня (среда)
10.00 — 13.00
- Группы, произвольная программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Соло, произвольная программа. Финал.
23 июня (четверг)
10.00 — 11.00
- Хайлайты. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Дуэты, произвольная программа. Финал.
24 июня (пятница)
10.00 — 11.00
- Микст-дуэты, произвольная программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Группы, произвольная программа. Финал.
25 июня (суббота)
13.30 — 14.30
- Микст-дуэты, произвольная программа. Финал.
15.00 — 16.00
- Хайлайты. Финал.
16.30 — 17.30
- Показательные выступления.