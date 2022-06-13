Синхронное плавание: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics публикует полное расписание турнира в синхронном плавании.

Синхронное плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

17 июня (пятница)

09.00 — 11.00

Соло, техническая программа. Предварительный раунд.

13.00 — 14.40

Дуэты, техническая программа. Группа Б. Предварительный раунд.

16.30 — 18.10

Дуэты, техническая программа. Группа А. Предварительный раунд.

18 июня (суббота)

10.00 — 11.45

Комбинация. Предварительный раунд

13.00 — 14.00

Микст-дуэты, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Соло, техническая программа. Финал.

19 июня (воскресенье)

10.00 — 12.00

Группы, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Дуэты, техническая программа. Финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45

Соло, произвольная программа. Предварительный раунд.

14.00 — 15.30

Микст-дуэты, техническая программа. Финал.

16.00 — 17.30

Комбинация. Финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 11.00

Дуэты, произвольная программа. Группа Б. Предварительный раунд.

12.00 — 14.40

Дуэты, произвольная программа. Группа А. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Группы, техническая программа. Финал.

22 июня (среда)

10.00 — 13.00

Группы, произвольная программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Соло, произвольная программа. Финал.

23 июня (четверг)

10.00 — 11.00

Хайлайты. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Дуэты, произвольная программа. Финал.

24 июня (пятница)

10.00 — 11.00

Микст-дуэты, произвольная программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Группы, произвольная программа. Финал.

25 июня (суббота)

13.30 — 14.30

Микст-дуэты, произвольная программа. Финал.

15.00 — 16.00

Хайлайты. Финал.

16.30 — 17.30