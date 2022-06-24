Плавание. Шестрем, Милак, Ледеки вне конкуренции | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В предпоследний день соревнований по плаванию в бассейне «Дунай Арены» определились обладатели шести комплектов наград. Olympics подводит итоги всех медальных событий пятницы.

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50 м баттерфляй, женщины

Великая Сара Шестрем в блестящем стиле защитила свой титул чемпионки мира. Это золото стало четвертым на дистанции и девятым в карьере 28-летней шведской легенды. Теперь по количеству индивидуальных побед на чемпионатах мира она делит второе место в истории с Катинкой Хоссу из Венгрии.

В финале Шестрем стала единственной, кто сумел выплыть из 25 секунд — 24.95 (мировой рекорд 24.60 принадлежит ей же). Занявшая второе место Мелани Аник из Франции уступила почти четыре десятые! Бронза (уже вторая в Будапеште) у олимпийской чемпионки-2020 на дистанции 200 м Чжан Юйфей из Китая.

50 м вольным стилем, мужчины

Без снявшегося из-за болезни Калеба Дрессела своим шансом сполна воспользовался Бен Прауд. Спринтер из Великобритании оторвался от стартовой тумбы быстрее всех (время реакции — 0.57) и не сбился с ритма. Уже за десять метров до финиша стало очевидно, что победу Прауд не упустит. Теперь британец удерживает титулы чемпиона мира на дистанции 50 м вольным стилем и в 25-метровом, и в 50-метровом бассейнах.

Количество перешло в качество для Майкла Эндрю. Пловец из США традиционно заявился на большое количество дистанций и, наконец, выиграл первую личную медаль. Медленный старт Эндрю компенсировал широченными гребками на финише — они принесли ему серебро. Бронза у француза Максима Груссе. Он попал в финал только после переплыва против призера Олимпийских игр-2020 Бруно Фратуса из Бразилии.

100 м баттерфляй, мужчины

Криштоф Милак без Дрессела в соперниках не сумел установить мировой рекорд, однако привел в экстаз трибуны «Дунай Арены», яростно болевшие за своего кумира. Отрыв 22-летнего обладателя золотого дубля на дистанциях баттерфляем (100 и 200 м) от второго места составил фантастические восемь десятых (50.14 против 50.94), однако амбициозный венгерский пловец остался недоволен.

Я не впечатлен. Хотел выплыть из 50 секунд, а так это просто победа,

— прокомментировал Милак после.

Серебро (и это его первая медаль чемпионатов мира) у японца Наоки Мизунума. Джошуа Лиендо из Канады, для которого этот финал был вторым за 35 минут в вечерней сессии, финишировал третьим — в борьбе за серебро он уступил касание на финише.

200 м на спине, женщины

Олимпийская чемпионка-2020 из Австралии Кейли Маккиоун преподала урок грамотного распределения сил по дистанции показавшей лучшее время в полуфинале Фиби Бэйкон. Еще за тридцать метров до финиша спортсменка из США лидировала. Однако быстрый старт (близко к темпу мирового рекорда) стоил Бэйкон золота — опытнейшая Маккиоун удержалась в ногах соперницы, а на заключительных метрах включила мощное ускорение. Разница между чемпионкой и вице-чемпионкой составила всего четыре сотые! Третье место у отставшей почти на две секунды Риан Уайт из США.

800 м вольным стилем, женщины

Кэти Ледеки буднично выиграла девятнадцатое золото чемпионатов мира в карьере. Таким образом она обогнала по числу побед соотечественника из США Райана Лохте и вышла на второе место в истории. Впереди только Майкл Фелпс. Кроме того, Ледеки вступила в символический «клуб Хоссу» — пять побед на одной дистанции на чемпионатах мира.

После Олимпийских игр-2012 все, чего я хотела — не стать звездой одной песни. И вот мы здесь, десять лет спустя. Горжусь собой и смотрю в будущее,

— подытожила Кэти в микст-зоне.

Занявшая второе место австралийка Киа Мелвертон отстала от чемпионки почти на 11 секунд. Бронза у Симоны Квадареллы. В отличие от своей соперницы итальянская спортсменка уже не раз поднималась на подиум чемпионатов мира.

Смешанная эстафета 4 по 100 м вольным стилем

Австралия, выступавшая сильнейшим составом, устроила шоу, завершившееся мировым рекордом (3:19.38). Наибольшая заслуга в этом у провалившегося в индивидуальных выступлениях Кайла Чалмерса (46.98 на своем этапе) и новой звезды кролевого спринта 18-летней Молли О'Каллахан (52.05). Серебро с отставанием в 1.23 у Канады: Пенни Олексяк на последнем этапе отправила полурезервный состав США на третью позицию.

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