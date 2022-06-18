Плавание. Ледеки, Дрессел и Маршан — герои первого дня | чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Чемпионат мира по водным видам спорта начался в Будапеште. Все пять финалов первого дня соревнований по плаванию подарили истории спорта яркие сюжеты.

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У мужчин на дистанции 400 м вольным стилем австралиец Элайджа Уиннингтон преодолел первые 200 м в бассейне «Дунай Арены» быстрее темпа мирового рекорда, затем на первые роли вышел обладатель лучшего результата сезона Лукас Мэртенс из Германии, однако на последних 50 м, казалось, потерявший шансы на медаль представитель Зеленого континента вернулся в борьбу и финишировал первым.

Я не фокусировался на результате, вышел расслабленным и спокойным — получать удовольствие. Не подумайте, что я выпендриваюсь, но за 75 м до финиша я ощутил, что смогу стать чемпионом мира,

— прокомментировал после финиша улыбчивый австралиец. Третье место вслед за Уиннингтоном и Мэртенсом занял Гильерме Кошта. Бразилец выдал самый быстрый финиш, в ходе которого ударился ногой о разделяющее дорожки заграждение, а потому на церемонии награждения хромал. Сенсацией стало непопадание даже в финал вице-чемпиона мира-2019 Мака Хортона из Австралии.

У женщин в аналогичной дисциплине Кэти Ледеки уже в утренней сессии устроила «психическую атаку», проплыв восемь бассейнов кролем быстрее 4 минут. В финале все повторилось: без извечной соперницы (куда чаще побеждавшей в последние годы Ариарне Титмус) американская спортсменка не испытала серьезного сопротивления. До мирового рекорда австралийки Ледеки не дотянулась, но лучшее время в истории чемпионатов (3:58.15) показала. В ногах чемпионки держалась всю дистанции 15-летняя Саммер Макинтош. Она дотерпела до серебра с рекордом Канады (3:59.39). Финишировавшая третьей Лиа Смит (США) пополнила свою медальную коллекцию на дистанции 400 м (Олимпиада-2016, ЧМ-2017, 2019 и 2022).

У мужчин в комплексном плавании на дистанции 400 м японец Томору Хонда задавал темп на баттерфляе, однако потратил все силы. В плавании на спине к нему подобрался лидер утреннего отбора Леон Маршан. А затем 20-летний француз показал феноменальное время на брассе и вышел вперед графика мирового рекорда Майкла Фелпса. До последнего кролевого полтинника студент Аризонского университета имел шансы на уникальное достижение, однако запаса хватило только на лучшее время в истории Европы и чемпионатов мира (4:04.28). Вторым и третьим финишировали пловцы из США Карсон Фостер и олимпийский чемпион Чейз Калиш.

В эстафете 4 по 100 м вольным стилем у мужчин Калеб Дрессел дал сборной США решающее преимущество на стартовом этапе. Дальше звездно-полосатый каток было не остановить: почти полторы секунды преимущества над австралийцами. Бронза у стабильной команды Италии. У женщин в кролевой эстафете 4 по 100 м предсказуемую победу одержала сборная Австралии. Обладательницам трех лучших результатов сезона на стометровке вольным стилем Молли О’Каллахан, Шейна Джек и Меган Харрис, а также Мэдисон Уилсон удалось значительно оторваться от соперниц. Серебро у команды Канады с Пенни Олексяк, Кайлой Санчес и Маргарет Макнил. У США только бронза.

Кэти Ледеки (справа), хоть и одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем, мировой рекорд побить не смогла. На интервью после финиша суперзвезда из США тяжело дышала – конкуренцию в финале ей составила 15-летняя Саммер Макинтош из Канады (слева) Фото © 2022 Getty Images

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