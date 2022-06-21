Плавание. Мировой рекорд Милака в родном Будапеште | чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавательном бассейне побит еще один мировой рекорд. Причем на радость венгерской публики вслед за итальянцем Томасом Чекконом (100 м на спине) отличился любимец местной публики, уроженец Будапешта Криштоф Милак. 22-летний пловец снял с собственного мирового достижения в финале ЧМ-2022 на коронной дистанции 200 м баттерфляем почти четыре десятых секунды, показав феноменальный результат - 1.50,34.

Милак считался явным фаворитом финального заплыва. Что и неудивительно, Криштоф на 200 м баттерфляем на главных стартах давно уже никому не проигрывает. Он побеждал на чемпионатах Европы 2018 и 2021 годов, чемпионате мира-2019 (там он, кстати, установил предыдущий рекорд (1.50,73) и, конечно же, на Олимпийских играх-2020 в Токио. Там он опередил всех почти на две с половиной секунды, пусть и ограничился олимпийским рекордом (1.51,25).

Понятно, что в Будапеште Милак вновь конкурировал по сути только с самим с собой. Он был настроен на мировой рекорд. И не разочаровал. К середине дистанции он опережал график WR на 99 сотых, перед последним «полтинником» его преимущество уже зашкаливало за секунду. На последних метрах Криштоф чуть сбавил темп, однако задачу-максимум все равно выполнил – побил собственное достижение. После чего эмоционально прокомментировал свой успех:

Вы знаете, это мой родной дом. Это мой бассейн, моя четвертая дорожка! Четыре тысячи великолепных людей наблюдали сегодня за моим заплывом. Я просто не мог их подвести!

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