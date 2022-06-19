Плавание. Юбилей Дрессела и рекорд Сантоса - итоги второго дня | чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште во второй день плавательной программы 19 июня 2022 года было разыграно четыре комплекта наград. Калеб Дрессел выиграл уже свою юбилейную 15-ю золотую медаль на ЧМ, одержав первую индивидуальную победу на нынешнем чемпионате. Но и серебряный призер на дистанции 50 м баттерфляем у мужчин вошел в истории – 42-летний Николас Сантос стал самым «пожилым» призером чемпионатов мира у пловцов.

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«Полтинник» баттерфляем был третьим медальным заплывом дня, но, пожалуй, самым ожидаемым. По итогам полуфиналов лучшее время показал Бенджамин Прауд, вторым квалифицировался Дрессел, а Сантос и вовсе едва прошел в финал с восьмым временем. Однако там по восьмой дорожке бразилец выдал классный заплыв, показав 22,78. Быстрее проплыл только Калеб (22,57), что и позволило ему взять очередное золото. Что касается Сантоса, то он побил собственный «возрастной» рекорд – предыдущую медаль чемпионата мира (бронзу) он завоевал в 2019 году также на 50 м баттерфляем. На сей раз бронзовым призером стал Майкл Эндрю, а Прауд занял лишь седьмое место.

Первыми чемпиона определили мужчины на дистанции 100 м брассом. Впервые за много лет в финальном заплыве не было явно фаворита – Адам Пити, выигравший две Олимпиады и три чемпионата мира подряд, пропускает ЧМ в Будапеште из-за травмы. В его отсутствие многие делали ставку на Арно Каммингу, однако в финале он финишировал лишь вторым, пропустив Николу Мартиненги. На заключительных 25 метрах трио лидеров в составе Мартиненги, Камминги и Ника Финка организовало довольно плотное сражение. 22-летний Николо имел небольшое преимущество, которое не только удержал, но даже еще и развил. Он показал лучшее время (58,26), чем на Олимпиаде в Токио, где стал третьим с 58,33.

42-летний Николас Сантос вновь раздвинул в плавании границы возможного Фото © 2019 Getty Images

Отметим, что для двукратного олимпийского призера Мартиненги эта награда вообще стала первой в карьере на ЧМ. Мало того, он вообще плыл в финале чемпионата мира. И сразу же завоевал золото! Хотя и он и сам понимает, что финал с Пити и без Пити – две большие разницы. Как рассказал Николо после финиша, незадолго до старта ЧМ он общался с Адамом и тот пообещал вернуться как можно скорее. Возможно, мы увидим его на чемпионате Европы в Риме в августе.

Для 19-летней американки Торри Хаске победа на дистанции 100 м баттерфляем также стала первой медалью взрослых чемпионатов мира в карьере. Впрочем, в Будапеште она побеждала – на юниорском ЧМ в 2019 году завоевала пять золотых медалей, в том числе и на стометровке. Торри уверенно захватила лидерство уже на первом «полтиннике» финала, а на финише ее преимущество над серебряным призером, действующей чемпионкой Европы в данной дисциплине Мари Ваттель составило полсекунды (55,64 против 56,14). Третьей стала Чжан Юйфей из Китая.

В заключительном финале 19 июня на дистанции 200 м комплексным плаванием у женщин доминировала 20-летняя Александра Уолш. Вице-чемпионка Игр-2020 в Токио показала прекрасное время 2.07,13, в секунде от мирового рекорда. Для Уолш это, кстати, также первая медаль чемпионатов мира в 50-метровых бассейнах в карьере. Серебро завоевала ее ровесница, двукратная олимпийская чемпионка в плавании на спине Кейли Маккеон, бронзу - 16-летняя Леа Хейес.

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