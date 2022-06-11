Плавание. Женщины. Звезды чемпионатов мира

С 18 июня по 3 июля 2022 года в Будапеште пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого больше всего медалей будет разыграно в плавании. За почти сорокалетнюю историю турнира (с 1973 года) показать невероятные результаты сумели десятки спортсменок, однако Olympcis в своем рейтинге выделит пятерку лучших.

Федерика Пеллегрини

Итальянской спортсменке по прозвищу La Divina («Божественная») полтора десятка лет не было равных в плавании на средние дистанции вольным стилем. Пеллегрини принадлежит уникальное достижение — восемь чемпионатов мира подряд она занимала место в призовой тройке в одной и той же дисциплине — кролевой двухсометровке. Только дебютный для 15-летней тогда Федерики турнир в 2003 году был безмедальным — серия успехов началась с серебра в 2005-м. Пиком карьеры итальянки стал чемпионат мира-2009, проходивший в Риме. В бассейне легендарного спортивного комплекса «Форо Италико» Пеллегрини одержала победы на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем. Причем в обоих случаях с мировыми рекордами. На двухсотметровке время итальянской суперзвезды 1:52.98 остается быстрейшим в истории до сих пор, а 3:59.15 на 400 м (ранее из 4 минут никто не плыл) на данный момент — рекорд Европы. На чемпионате мира-2011 Пеллегрини вновь сделала золотой дубль. Затем несколько сезонов подряд Федерика не могла добраться до первой строчки пьедестала, однако триумфально вернулась в Будапеште-2017, когда на нее никто уже не ставил. Более того, свой путь на чемпионатах мира спортсменка из Венеции завершила непобежденной. В Кванджу-2019 она финишировала первой на любимой двухсометровке, а после Олимпийских игр в Токио-2020 приняла решение завершить карьеру. Всего в активе Пеллегрини шесть титулов чемпионки мира (2 на 400 м, 4 — на 200).

Катинка Хоссу

В таблице, учитывающей только личные медали чемпионатов мира, вторую позицию занимает Катинка Хоссу по прозвищу «Железная леди». Спортсменка из Венгрии, продолжающая карьеру, за шесть турниров одержала девять побед, одна из которых в Казани-2015 на дистанции 400 м с мировым рекордом. Хоссу является главной специалисткой в комплексном плавании. На четырех чемпионатах мира подряд (2013-2019) она делала победный дубль на дистанциях 200 и 400 м. В последней дисциплине Катинке также удалось финишировать первой на турнире-2009. Более того, на всех трех официальных дистанциях в комплексном плавании (100, 200 и 400 м) Хоссу является действующей мировой рекордсменкой. К 2014 году успехи венгерской спортсменки позволили стать ей первой в истории плавания, кому удалось заработать эквивалент одного миллиона долларов США только по сумме призовых (даже Майкл Фелпс за карьеру выиграл меньше).

Сара Шестрем

Шведская спортсменка на данный момент является сильнейшей в спринте в истории плавания. Ей принадлежат мировые рекорды на дистанциях 50 и 100 м как вольным стилем, так и баттерфляем. На чемпионатах мира Шестрем побеждала восемь раз и только в индивидуальных дисциплинах. Наивысшей точки карьера Сара достигла на турнире-2017 в Будапеште. Тогда шведской пловчихе удалось выиграть дистанцию 50 м вольным стилем (в полуфинале обновила мировой рекорд), а также с рекордами чемпионатов мира 50 м и 100 м баттерфляем (опередила будущую рекордсменку по числу олимпийских медалей Эмму Маккеон из Австралии). К тому же, в финале кролевой эстафеты 4 по 100 м хотя шведская команда и осталась без медалей, Шестрем на первом этапе установила новый мировой рекорд — 51.71. Еще одно уникальное достижение Сары — четыре подряд победы на стометровке баттерфляем в рамках чемпионатов мира. В 2022-м она может догнать Хоссу по количеству первых мест в одной дисциплине.

Сара Шестрем (Швеция) радуется очередному мировому рекорду. На протяжении четырех чемпионатов мира ей нет равных на дистанции 100 м баттерфляем Фото © 2017 Getty Images

Кэти Ледеки

Вундеркинду из США в 2022-м исполнилось только 25, а она уже является самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира. За четыре турнира (с 2013 по 2019 годы) Ледеки удалось выиграть 15 раз — в общем зачете всех времен в плавании ее опережают только великие соотечественники Фелпс и Райан Лохте. Уже на первом своем чемпионате мира в 2013 году выступление 16-летней американки стало сенсацией: четыре золота (на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем, а также в кролевой эстафете 4 по 200 м). Причем на двух самых длинных дистанциях Кэти установила новые мировые рекорды. Еще более ярким получился следующий турнир — Казань-2015. Ледеки обновила собственные мировые рекорды на 800 и 1500 м, установила рекорд чемпионатов на 400 м, уверенно проплыла свой этап в победной эстафете, а также опередила Пеллегрини на ее территории — кролевой двухсометровке. Два года спустя итальянка взяла реванш — американка впервые проиграла в финале. Однако Ледеки все равно увезла из Будапешта пять золотых медалей: помимо стандартного набора 400, 800, 1500 и 4 по 200 м она участвовала и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Чемпионат мира-2019 стал наименее удачным для спортсменки: на дистанции 400 м взошла звезда австралийки Ариарне Титмус (впоследствии олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки), в эстафете 4 по 200 м даже рекорда страны не хватило для победы — вновь впереди были австралийки с Титмус, создавшей решающий задел на первом этапе. И только на дистанции 800 м Ледеки удалось финишировать первой.

Мисси Франклин

По числу медалей за всю историю чемпионатов мира (16 и 11 из которых — золотые) Мелисса Франклин Джонсон (а так звучит полное имя спортсменки) занимает только третью позицию. Личных наград у уроженки калифорнийской Пасадены не хватает даже для топ-10. Однако профильная спинистка обладает уникальным качеством. Дело в том, что Франклин идеально выступала в эстафетах практически любого формата. Мисси показывала самые запоминающиеся заплывы именно в составе команды. В 2011-м дала сборной полуторасекундное преимущество над всеми преследовательницами на первом этапе кролевой эстафеты 4 по 200 м, в комбинированной эстафете тогда же блестяще финишировала, а в 2013 году в Барселоне на последнем этапе «гордости нации» 4 по 200 м вольным стилем вытащила сборную США на первое место, отыграв более секунды отставания! В плане достижений тот турнир оказался лучшим в карьере американки — шесть золотых медалей: 100 и 200 м на спине (с рекордом чемпионатов), 200 м вольным стилем, эстафеты 4 по 100 м и 4 по 200 м вольным стилем, а также 4 по 200 м комбинированная. Два года спустя в личных заплывах Франклин довольствовалась серебром и бронзой (200 м на спине и вольным стилем), однако в эстафетах вновь не подвела. Она сдержала на последнем этапе смешанной кролевой эстафеты 4 по 100 м Фемке Хеемскерк из Нидерландов, и команда США выиграла с мировым рекордом, а на первом этапе триумфальной эстафеты 4 по 200 м вольным стилем уступила по времени только Шестрем.

Кэти Ледеки с бортика поздравляет Мисси Франклин, отыгравшую секундное отставание на последнем этапе эстафеты 4 по 200 м вольным стилем на чемпионате мира-2013 в Барселоне Фото © 2013 Getty Images

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