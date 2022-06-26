Плавание. Ледеки — не самая результативная у США, Австралия сильна резервом, Канада — сенсация — итоги у женщин | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште (18 июня — 3 июля) наибольшее количество медалей разыгрывалось в соревнованиях по плаванию (18 — 25 июня) — 42. Olympics рассказывает о главных итогах состязаний в бассейне «Дунай Арены» у женщин

США — лидеры, рекордсмены, звезды

В столице Венгрии сильнейшая плавательная сборная мира установила новый рекорд. Ни одной команде ранее в рамках одного чемпионата не удавалось выиграть 45 медалей. При этом, и мужчины, и женщины принесли по 22 награды, а еще одна была добыта в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м. Больше всего медалей у женщин в составе сборной США у Торри Хаск — шесть: три золота (100 м баттерфляем, комбинированная эстафета 4 по 100 м, а также в миксте на аналогичной дистанции) и три бронзы. По индивидуальным наградам лидирует Кэти Ледеки — у нее три золота: на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем, а также медаль высшей пробы в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Также три первых места в активе Лилли Кинг: личное на дистанции 200 м брассом и два — в эстафетах.

Спортсменкам из США не удалось попасть на подиум только на четырех дистанциях: 50 м баттерфляем и брассом, 100 м брассом и 200 м вольным стилем.

Команда Канады в Будапеште прекрасно выступала в эстафетах. Саммер Макинтош (вторая справа) также стала одной из звезд в личном зачете Фото © 2022 Getty Images

Канада — идеальный баланс молодости и опыта

Команда из Страны кленового листа провела чрезвычайно удачный для себя чемпионат. Все лидеры Токио-2020 показали такую же форму, как прошлым летом, а прорыв на новые высоты обеспечила 15-летняя Саммер Макинтош. Всего канадская женская плавательная команда в Будапеште выиграла 8 медалей.

Лидером по наградам стала Макинтош, завоевав два золота (200 м баттерфляй, 400 м комплекс), серебро (400 м вольным стилем) и бронзу эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. Столько же медалей у Кайлы Санчес и Пенни Олексяк, однако все их награды — два серебра и две бронзы — эстафетные. По три медали у Тейлор Рак, Маргарет Макнил и Кайли Масс. Последняя дважды поднималась на подиум в индивидуальных видах (золото на дистанции 50 м на спине и серебро на 100 м на спине).

Австралия — резервистки выходят на первый план

Без олимпийских чемпионок Ариарне Титмус и Эммы Маккион команда с Зеленого континента сумела показать достойный результат. На ее счету одиннадцать медалей (без учета микста), три из которых — золотые (две личные медали и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем). На лидирующих ролях у австралиек была 18-летняя Молли О’Каллахан: шесть призовых мест (три первых, три вторых, в том числе индивидуальное золото на 100 м вольным стилем и серебро на дистанции в два раза длиннее). По четыре медали у Кейли Маккиуон и Мэдисон Уилсон. Первой удалось победить на дистанции 200 м на спине и занять второе место на 200 м комплекс, у второй — два золота и два серебра, но все они добыты в эстафетах.

Венгрия — без наград

Чемпионат подвел черту под медальными успехами поколения Катинки Хоссу. Ни «Железная леди» (9 золотых медалей предыдущих турниров), ни ее коллеги по женской команде не сумели попасть в призы ни на одной из дистанций. Время Богларки Капаш (чемпионка мира-2019 на 200 м баттерфляем), Хоссу и Жужанны Якабош прошло, а новые звезды в Венгрии пока не появились.

Болельщикам остается только радоваться успехам мужчин: бьющего мировые рекорды Криштофа Милака и (эпизодически) спринтера Себастьяна Сабо.

Также по теме

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно на сайте All Aquatics