Плавание. О’Каллахан обыграла кумира, Стабблети-Кук остался без рекорда — итоги шестого дня | чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в шестой день в плавании были разыграны медали в пяти дисциплинах. Olympics подводит итоги соревновательного дня 23 июня 2022 в плавании.

100 м вольным стилем, женщины

18-летняя австралийка Молли О’Каллахан сразу же показала серьезность своих притязаний на золото в этой дисциплине – предварительные заплывы и полуфиналы она завершала с первым временем. В финале Молли очень грамотно разложила силы, на середине дистанции она была только шестой, уступая мировой рекордсменке Саре Шестрем более полусекунды, но на финальных метрах резко ускорилась и выиграла с результатом 52,67. Шестрем отстала на 0,13, бронзу завоевала Торри Хаск. Как призналась О’Каллахан в микст-зоне:

- Я перешла с плавания на спине в вольный стиль в 2020 году и с тех пор я наблюдаю за Сарой. Соревноваться с ней – невероятно и очень вдохновляюще! До сих пор не ощущаю себя чемпионкой мира!

Отметим, что Молли является двукратной олимпийской чемпионкой Токио в эстафетах, а на нынешнем чемпионате в Будапеште в ее активе уже четыре награды – два золота (еще и в эстафете 4х100 м вольным стилем) и два серебра (на 200 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем).

200 м брасс, женщины

Для 25-летней Лилли Кинг это золото стало уже восьмым в карьере на чемпионатах мира. Но при этом 200 м брассом Кинг выиграла впервые – для этого хватило 2.22,41. Причем помог заключительный «полтинник», где Лилли, занимавшая после 150 метров лишь пятое место, догнала и обогнала конкуренток. Дженна Страуч отстала на шесть десятых секунды, бронза – у Кейт Дуглас.

200 м на спине, мужчины

Райан Мерфи на двух последних чемпионатах мира и Олимпиаде в Токио финишировал на этой дистанции вторым вслед за россиянином Евгением Рыловым. Сейчас в отсутствие Рылова победитель Игр 2016 на 200 м на спине победил очень уверенно, в доминирующем стиле, уже на экваторе финального заплыва создав над конкурентами серьезный задел. Его итоговое время – 1.54,52. Вторым и третьим финишировали Люк Гринбанк и Шейн Касас соответственно.

200 м брассом, мужчины

Мировой рекордсмен и олимпийский чемпион Токио Зак Стабблети-Кук по итогам полуфиналах опережал оппонентов на две с лишним секунды. Как и Криштоф Милак на аналогичной дистанции баттерфляем Зак в финале сражался, скорее, с собственным мировым рекордом, чем с соперниками. Но если золото он завоевал, то мировому рекорду (2.05,95) уступил более секунды, проплыв даже хуже, чем в полуфинале – за 2.07,07. Примечательно, что на середине дистанции Зак занимал только восьмое место, но это не должно вводить в заблуждение – австралиец всегда начинает очень неторопливо. Напомним, что на предыдущем ЧМ-2019 в Кванджу на этой дистанции выиграл россиянин Антон Чупков, отстраненный, как и вся сборная России, от нынешних соревнований.

Эстафета 4х200 м вольным стилем, мужчины

Гордость нации, как называют эту эстафету, предсказуемо и с большим отрывом выиграла сборная США. Дрю Киблер, Карсон Фостер, Трентон Джулиан и Киран Смит проплыли за 7.00,24. Серебро – у Австралии, бронза – у Великобритании.

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно на сайте All Aquatics