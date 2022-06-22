Плавание. Ледеки снова с золотом. Макинтош, Маршан, Попович — в истории | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В пятый день соревнований по плаванию в бассейне «Дунай Арены» определились обладатели пяти комплектов наград. Olympics подводит итоги всех медальных событий среды.

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200 м баттерфляй, женщины

Саммер Макинтош из Канады установила в полуфинале юниорский мировой рекорд (2:05.79), а в финале его улучшила — 2:05.20. У 15-летней спортсменки, уже занявшей на этом чемпионате второе место на дистанции 400 м вольным стилем — первое взрослое золото. Бронзовая олимпийская медалистка Токио-2020 Хэйли Фликингер из США, которая участвовала в утренней эстафете 4 по 200 вольным стилем, не успела восстановиться и проиграла Макинтош почти секунду. Теперь уже экс-чемпионка мира Богларка Капаш из Венгрии финишировала только седьмой, олимпийская чемпионка Чжан Юйфей из Китая с бронзой.

100 м вольным стилем, мужчины

В финале не выступал ни один из тройки призеров предыдущего чемпионата мира: Калеб Дрессел снялся по состоянию здоровья, у мирового рекордсмена в 25-метровых бассейнах Кайла Чалмерса из Австралии в Будапеште в приоритете эстафеты и стометровка баттерфляем, Владислав Гринев (как и вся сборная России) отстранен от соревнований на неопределенный срок.

Семнадцатилетний Давид Попович из Румынии, одержавший блестящую победу на дистанции вдвое длиннее повторил историческое достижение Джима Монтгомери. Пловец из США сделал золотой кролевой дубль на самом первом чемпионате мира по водным видам спорта в Белграде-1973. Обновивший в полуфинале юниорский мировой рекорд Попович (47.13) в главном заплыве показал куда более скромный результат (47.58) — всего на шесть сотых быстрее француза Максима Груссе и на тринадцать — Джошуа Льендо из Канады. Соперники стартовали чуть быстрее румынского вундеркинда, однако запаса скорости ему хватило для победы.

«Не думаю, что Дрессел и Чалмерс прячутся от меня. Они великие, по сравнению со мной и с кем бы то ни было. Эти два золота на моей шее — тяжкая ноша. Заплыв был тяжелее, чем я думал — нервно и физически затратно. Однако я рад, что все закончилось именно так. Иду отдыхать»

— подвел итог в микст-зоне Попович

50 м на спине, женщины

Кайли Масс из Канады одержала закономерную победу — первую личную в карьере на чемпионатах мира. Обладательница лучшего времени сезона на полтиннике уверенно взяла реванш у чемпионки на дистанции 100 м Реган Смит из США (последняя финишировала только пятой). Второе место заняла еще одна американка Катарин Беркофф, третья — Аналия Пигре из Франции. Еще одна канадская пловчиха — победительница общего зачета серии Mare Nostrum Ингрид Уилм — в шаге от медали. Олимпийская чемпионка на 100 м Кейли Маккиуон (Австралия) также вне пьедестала.

200 м комплекс, мужчины

Экс-тренер Майкла Фелпса Боб Боуман подготовил новую плавательную машину. Единственный раз, когда после финиша Леон Маршан не увидел напротив своего имени слово «рекорд» — финал на дистанции 200 м комплекса. Двадцатилетний француз, тем не менее, одержал уверенную победу (уже вторую в комплексе в Будапеште). Почти полсекунды ему уступил ровесник из США Карсон Фостер. Бывший король комплекса Дайя Сэто доплыл до бронзы. Первый финал 18-летнего Мэттью Сейтса из ЮАР обернулся провалом — восьмое место из-за слабого полтинника на спине (две секунды отставания от всех соперников).

Эстафета 4 по 200 м вольным стилем, женщины

Австралия казалась очевидным предстартовым фаворитом даже без Ариарне Титмус и Эммы Маккеон. Однако все прогнозы разнесла в пух и прах великая Кэти Ледеки. Третий этап за 1:53.67 деморализовал соперниц сборной США. Как итог — «звездно-полосатые» победили с рекордом чемпионатов мира — 7:41.45. Австралия на второй позиции, Канада с Макинтош и Пенни Олексяк — с бронзой. Олимпийские чемпионки Токио из Китая без медалей.

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