Плавание. Женщины. Звездные моменты | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В субботу, 25 июня в Будапеште завершились соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022. Olympics представляет пятерку самых ярких спортсменок соревнований в бассейне «Дунай Арены» и их моменты славы.

Сара Шестрем, 50 м баттерфляй, 50 м вольным стилем

Шведская суперзвезда спринта в столице Венгрии продемонстрировала, что на пути к победам преградами для нее не становятся ни соперницы, ни возраст, ни состояние здоровья. В феврале 2021 года мировая рекордсменка на четырех дистанциях (50 и 100 м вольным стилем и баттерфляем) поскользнулась на улице и в результате падения получила оскольчатый перелом локтевой кости. С тех пор в руке Сары находятся титановая пластина и несколько шурупов. По словам самой спортсменки это обстоятельство сильно влияет на подвижность, а значит — и на технику гребка.

Однако, несмотря на все трудности Шестрем в Будапеште была в идеальной форме: три медали на трех дистанциях. Особенно впечатляющим получился вечер пятницы, 24 июня. В финале на дистанции 50 м баттерфляем Сара единственная выплыла из 25 секунд и одержала уверенную победу с преимуществом почти четыре десятые над вторым местом.

А всего 15 минут спустя шведская королева спринта показала второе время по итогам полуфинальных заплывов на кролевом «полтиннике». Стоит ли говорить, что и на этой дистанции Шестрем не было равных: в главном заплыве дня она разменяла 24 секунды. Победа стала для 28-летней шведской спортсменки юбилейной десятой на чемпионатах мира. При этом, все золото у Шестрем в индивидуальных видах, по этому показателю она теперь на втором месте в истории.

Саммер Макинтош, 200 м баттерфляй, 400 м комплекс, эстафета 4 по 200 м вольным стилем

Дебютный в карьере 15-летней канадской спортсменки чемпионат мира получился фантастическим. В каждом из четырех финалах, в которых Макинтош принимала участие, после финиша напротив ее фамилии загоралось слово «рекорд». На дистанции 400 м вольным стилем Саммер стала единственной, кто максимально долго сумел продержаться в ногах великой Кэти Ледеки. Наградой вундеркинду из Торонто стал рекорд страны (3:59.39).

В главном заплыве на 200 м баттерфляем Макинтош выиграла почти секунду у олимпийской медалистки из США Хэйли Фликингер, а также установила сразу два достижения: мировое юниорское и лучшее в истории Канады время (2:05.20). В эстафете 4 по 200 вольным стилем самой юной спортсменке в команде доверили стартовый этап и она финишировала первой с отрывом в две секунды от выступавшей за Австралию олимпийской мультимедалистки Мэдисон Уилсон. Время Макинтош — 1:54.79 — новый юниорский мировой рекорд.

Самым же ярким моментом, возвещающем о наступлении новой эры в мировом плавании стали финал на дистанции 400 м комплекс. В нем борьбу за победу вели две звезды, противостояние которых обещает стать главным в этом и последующем олимпийских циклах — 16-летняя Кэти Граймс из США (серебро на дистанции 1500 м) и 15-летняя Макинтош. Канадка сумела опередить соперницу на шесть десятых и установить очередной юниорский мировой рекорд.

Молли О’Каллахан, 100 м вольным стилем, эстафета 4 по 100 м вольным стилем, смешанная эстафета 4 по 100 м вольным стилем

Сезон-2022 для 18-летней спортсменки из Квинсленда прорывом на топовый уровень. Да, О’Каллахан уже имеет в своем резюме три медали Олимпийских игр в Токио-2020 (в том числе два золота), однако тогда она выступала только в утренних сессиях эстафетных заплывов, а в финалах не участвовала.

Будапештский чемпионат, куда Австралия отправила не самый звездный состав (многие сильнейшие поставили в приоритет Игры Содружества), стал шансом для Молли выйти на первые роли, и она им воспользовалась. Главный миг славы для О’Каллахан — победное касание бортика на дистанции 100 м вольным стилем. Позади остались Шестрем, вице-чемпионка Кванджу-2019 Торри Хаск из США, а также олимпийская чемпионка Рио-2016 Пенни Олексяк из Канады.

На дистанции вдвое длиннее О’Каллахан финишировала второй, а еще четыре медали получила по итогам эстафетных финалов. Шесть медалей, три золота, индивидуальная победа в одном из самых престижных видов — отличная заявка на звездный статус для 18-летней спортсменки с Зеленого континента.

Бенедетта Пилато, 100 м брасс

Соревнования в женском брассе в Будапеште получились одними из самых интригующих за последние несколько чемпионатов мира. Смена поколений, отсутствие по разным причинам нескольких сильных спортсменок и возвращение полузабытой суперзвезды прошлого добавили истории плавания ярких сюжетов.

Однако на общем фоне сумела выделиться 17-летняя итальянка Бенедетта Пилато. В день «скуадры адзурры» в бассейне «Дунай Арены» — 20 июня юная спортсменка сумела справиться с нервами и одержать победу на дистанции 100 м. Судьбу золота решило касание бортика — показавшая в полуфинале лучшее время Анна Элендт из Германии уступила всего пять сотых! Пилато после триумфа признавалась, что на старт выходила в слезах — так сильны были эмоции от мирового рекорда соотечественника Томаса Чеккона, которого поздравляла вся команда.

На дистанции 50 м Бенедетта финишировала второй. Мировой рекорд по-прежнему принадлежит итальянке, но в ближайшие годы ей предстоит подтвердить свой статус главной звезды брасса — соперниц у нее немало.

Финиш дистанции 100 м брассом. Бенедетта Пилато ликует: 17-летняя итальянка выиграла касание у Анны Элендт из Германии Фото © 2022 Getty Images

Кэти Ледеки, 400 м, 800 м, 1500 м вольным стилем, эстафета 4 по 200 м вольным стилем

Величайшая спортсменка в истории плавания продолжает буднично побеждать. В Будапешт не приехала главная соперница Ледеки последних лет — мировая рекордсменка на дистанции 400 м вольным стилем Ариарне Титмус. Без австралийки путь к пополнению коллекцию медальных рекордов для спортсменки из США был открыт.

Относительно конкурентным получился разве что первый финал с участием Кэти — 400 м вольным стилем, где Саммер Макинтош уступила чуть больше секунды. В длинном кроле Ледеки равных не было: 800 м с преимуществом десять секунд, 1500 — почти пятнадцать!

Однако главным звездным моментом для американки в бассейне «Дунай Арены» стала эстафета 4 по 200 м вольным стилем. После двух этапов «звездно-полосатые» отставали от Австралии и Канады, однако Ледеки показала невероятную скорость — 1:53.67 — лучшее время среди всех участниц и обеспечила команде решающий отрыв в борьбе за золото.

Четыре победы в Будапеште позволили спортсменке обновить целый ряд рекордов. Никто не выигрывал одну и ту же дистанцию пять раз подряд: Ледеки удалось сделать это на 800 м вольным стилем. По золотым медалям (19) в исторической таблице чемпионатов всех времен она обогнала Райана Лохте и уступает теперь только Майклу Фелпсу (26). С учетом того, что Кэти всего 25 — подвинуть «Балтиморскую пулю» с вершины вполне возможно.

Кэти Ледеки (США) с трофеем MVP в плавании у женщин в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 Фото © 2022 Getty Images

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