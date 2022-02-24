Пекин-2022 | Лыжное двоеборье. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по лыжному двоеборью на Олимпийских играх в Пекине проходили с 9 по 17 февраля 2022 года. Было разыграно три комплекта наград, успешнее всего выступила сборная Норвегии, на счету которой два золота и два серебра. Спортсмены ROC оказались слишком далеки от призовых мест. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в лыжном двоеборье.

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Команда ROC была представлена на Олимпийских играх в Пекине тремя спортсменами: в состав вошли Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев. Это куда лучше, чем в Пхенчхане, когда среди участников оказался только Эрнест Яхин. Однако даже такое представительство едва ли позволяло бороться за высокие места. Все дело в том, что Барков, Галунин и Мастиев даже в идеальной форме едва цеплялись за топ-30 на различных международных стартах. Предпосылок для резких изменений в Пекине не было. Ведь в Китай приехали все сильнейшие двоеборцы мира. Федерация прыжков с трамплина и лыжного двоеборья поставила реалистичную, пусть и сложную цель: попасть в тридцатку сильнейших.

Первый медальный старт у двоеборцев – средний трамплин, плюс гонка на 10 километров. Спортсмены ROC выбыли из борьбы уже после прыжковой дисциплины. Лучшим на промежуточном этапе стал Галунин (66.8 балла), однако он уступал лидировавшему Рете Ямамото почти столько же, сколько набрал – 66.2 балла. Естественно, ни о какой борьбе даже за топ-30 речи уже не шло. В итоге, Барков занял 38 место, Галунин – 39, а Мастиев – 40. Золото благодаря эталонному финишу забрал Винценц Гайгер.

Второй шанс выполнить задачу национальной федерации у двоеборцев был в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 км. Однако сценарий для тройки ROC оказался похожим: провал в прыжках и очень среднее выступление на трассе. Итоговый результат оказался еще хуже, чем на первом старте: Барков занял 41 место, Галунин – 42, а Мастиев – 46. Все они отстали от лидеров больше, чем на 5 минут. Высшие места пьедестала заняли норвежцы – золото у Йоргена Гробака, который снова выиграл золото Игр спустя 8 лет, серебро у его соотечественника Йенса Офтебро.

В большом трамплине и эстафете сборная ROC не была представлена. Чтобы выступать в этой дисциплине, было необходимо участие четырех спортсменов. Так что здесь соревновались признанные лидеры этого вида спорта. Победу без особых сюрпризов одержали норвежцы: они вполне могли сделать золотой хет-трик, если бы не неожиданный триумф немца Гайгера в первой дисциплине. Поэтому они получили только два золота. Зато без медали не остался главный фаворит пекинских Игр, норвежец Ярл Магнус Риибер. Накануне стартов он заболел коронавирусом, поэтому находился не в лучшей форме. Зато к командному турниру окончательно поправился. Германия в последнем виде стала второй, а Япония завоевала бронзу.