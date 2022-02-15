Пекин-2022 | Лыжное двоеборье. Развязка в финишном створе и триумф Гробака

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования по лыжному двоеборью в гонке Гундерсена (большой трамплин и лыжная гонка на 10 км). Золото завоевал норвежец Йорген Гробак, серебро – его соотечественник Йенс Офтебро, бронза за японцем Ватабе Акито. Спортсмены команды ROC расположились в пятом десятке.

Соревнования в первом виде – на трамплине К125 – лучше всех удались норвежскому двоеборцу Ярлу Магнусу Рииберу, который едва не остался без пекинской Олимпиады из-за коронавируса. Однако он все же успел поправиться, и сегодня утром выдал два отличных прыжка. Лучший из них – на 142 метра – обеспечил Рииберу первое место и отрыв на лыжной трассе в 44 секунды от ближайших преследователей, которыми стали эстонец Кристьян Илвес и японец Ямамото Рюота. Оба они показали в прыжках одинаковый результат, и в лыжную гонку должны были уйти одновременно. Однако наверняка больше них лидера должны были беспокоить позиции группы австрийцев, уступавших ему после прыжков чуть больше минуты, а также Йоханнеса Ридзека из сборной Германии и Йоргена Гробака. Правда, над обоими этими титулованными двоеборцами Риибер имел на старте лыжной трассы гандикап более двух минут.

Однако все свое преимущество после прыжковой части соревнований норвежец свел на нет нелепой ошибкой. После завершения первого из четырех кругов лыжной дистанции он пошел не в тот створ – на траекторию финиша, а не следующего круга. Рииберу пришлось возвращаться, и он потерял на этом маневре секунд 30, а то и больше. Уходя на вторую часть дистанции, никакого преимущества над преследователями он уже практически не имел.

На второй половине лыжной дистанции сформировалась группа из четырех лидеров, в которую вошли Риибер, Йоханнес Лампартер из Австрии, немец Мануэль Файсст и Ватабе Акито. Причем для Ватабе нынешняя Олимпиада – уже пятая в карьере, а вот Файсст вообще не должен был в ней участвовать, так как изначально числился в своей команде лишь запасным. Однако болезни двух спортсменов в сборной Германии дали ему шанс принять участие в олимпийских соревнованиях. Но сзади на лидирующий квартет уже накатывала группа из девяти преследователей, которую возглавлял Гробак, уже отыгравший свое двухминутное отставание на старте.

По ходу заключительного круга они «накатили» лидеров. Не все в образовавшейся многочисленной группе смогли выдержать ее сумасшедшего темпа, и одним из первых сдался Риибер. А в борьбе самых стойких все решила разборка в финишном створе. В ней самыми быстрыми спринтерами оказались именно Гробак и его партнер по команде Йенс Офтебро. При этом двух победителей и занявшего третье место Ватабе на финише разделили совсем невесомые мгновения – всего 0,6 секунды.