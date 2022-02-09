Пекин-2022 | Лыжное двоеборье. Фантастическая победа Винценца Гайгера в самой концовке

Винценц Гайгер в фантастической концовке гонки выиграл золото соревнований по лыжному двоеборью (нормальный трамплин + 10 км) на Олимпийских играх в Пекине.

После прыжковой части соревнований немецкий спортсмен занимал одиннадцатую строчку протокола, однако на лыжах беговых блестяще отработал в группе преследования лидеров, а за 500 метров до финиша выдал ускорение в подъем с невероятной частотой и мощью движений. Этот финишный холм стал местом крушения надежд другого двоеборца из Германии — двукратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Ридзека. Еще на отметке 8.5 км казалось, что он одержит победу, ведь ближайший соперник — австриец Лукас Грайдерер поймал просвет, а преследователи (Гайгер, двукратный триумфатор Сочи-2014 Йорген Гробак из Норвегии и Йоханнес Лампартер из Австрии) отставали и вовсе на 16 секунд.

Однако заключительная миля дистанции перевернула все с ног на голову: Ридзек буквально встал, мимо промчались Гайгер (к победе) и Гробак (за серебром). Присутствие Лампартера вдохновило Грайдерера на финальный рывок к бронзе. Деморализованный Ридзек опустил руки и финишировал только пятым с отставанием в 21 секунду.

Из числа лидеров после прыжков с трамплина до медали добрался только Грайдерер: показавший лучшую сумму — 133 балла японец Риота Ямамото удерживал свое 40-секундное преимущество (каждый прыжковый балл по системе Гундерсена эквивалентен четырем секундам преимущества на лыжной трассе) над Лампартером, Юлианом Шмидом из Германии и Ридзеком чуть более двух километров. Ближе к экватору десятикилометровой дистанции Ямамото свалился в хвост лидирующего квартета, а уже на следующем тяжелом подъеме отстал: вскоре его поглотили преследователи. Шмид продержался в претендентах на медаль куда дольше — он не выдержал темпа Ридзека за пару километров до конца.

Группа будущих чемпиона и серебряного призера поначалу приближалась к лидирующей четверке усилиями Илкки Херолы. Однако к шестому километру стало очевидно, что перенесенная в январе болезнь сказалась на форме одного из лучших бегунов мира двоеборья. Тогда инициативу на себя взяли Гайгер и Гробак, сил которых хватило на то, чтобы гонка вошла в историю. Сегодняшнему напору немца и норвежца едва ли смог бы что-то противопоставить даже записной фаворит, пропускавший соревнования из-за протокола контактов с заболевшими — Ярл Магнус Риибер.

Двоеборцы команды ROC от борьбы даже за тридцатку сильнейших были далеки: Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев в итоговом протоколе расположились на 38-м, 39-м и 40-м местах соответственно. Уже после прыжковой части отставание было катастрофическим: показавший лучший результат на трамплине Галунин (66.8 балла) уступал лидировавшему Ямамото почти столько же, сколько набрал — 66.2 балла. Высоких скоростей на трассе спортсмены ROC продемонстрировать также не сумели. Как итог, задача-минимум, озвученная Федерацией (топ-30), остается не выполненной.