Лыжное двоеборье‎ (не путать с биатлоном) — один из шести видов спорта, входивших в программу всех зимних Олимпийских игр. Двоеборье (также иногда называемое северной комбинацией) сочетает в себе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Северная комбинация очень популярна в Скандинавии, континентальной Европе и Японии. После изменения правил соревнований в 1980-е годы (введения системы Гундерсена) телеаудитория соревнований по двоеборью неизменно растет. Спортсмены из СССР и России завоевывали медали зимних Олимпиад, последний раз это было в Нагано в 1998 году.

Комплекты медалей: 3

Мужчины

нормальный трамплин/10 км (личный зачет)

большой трамплин/10 км (личный зачет)

эстафета — большой трамплин /4 по 5 км

Лыжное двоеборье — единственный вид соревновательной программы зимних Олимпийских игр, в котором медали в Пекине разыграют только мужчины. Программа лыжного двоеборья займет три соревновательных дня.

В течение одного дня спортсмены сначала совершают прыжки с трамплина (у каждого по одной попытке). Оценка судей за прыжок состоит из двух компонентов: за дальность и технику. В командных состязаниях результаты всех четырех спортсменов, представляющих сборную, суммируются. Затем оценки за прыжки пересчитываются в секунды для гонки преследования по системе Гундерсена (каждый балл оценки прыжка стоит 4 секунды отставания).

По итогам этих подсчетов спортсмены выходят на старт гонки с гандикапом: первым уходит на дистанцию лидер после прыжковой части/спортсмен эстафетной четверки с лучшим результатом команды на трамплине. Места определяются в порядке финиша спортсменов. Гонка проводится свободным стилем.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе: 1924 год (Шамони)

1924 год (Шамони) Самая успешная сборная — Норвегия (13 золотых медалей). Последний раз норвежцы выигрывали золотые медали на Олимпиаде-2014 года в Сочи.

— Норвегия (13 золотых медалей). Последний раз норвежцы выигрывали золотые медали на Олимпиаде-2014 года в Сочи. Самые титулованные спортсмены: Феликс Готтвальд (Австрия), Эрик Френцель (Германия), Самппа Лаюнен (Финляндия) — по 3 золота.

На первых четырех зимних Олимпиадах доминировали норвежцы, выигравшие 12 медалей из 12. Правила соревнований отличались от современных: сначала проводилась лыжная гонка (с 1952 года соревнования стали начинаться с прыжков с трамплина).

Первым нескандинавским двоеборцем, победившим на Олимпиаде, стал немец Георг Тума на Играх в Скво-Вэлли в 1960 году, тогда же бронзовым призером стал спортсмен из СССР Николай Гусаков. Четыре года спустя в Инсбруке Николай Киселев улучшил достижение Гусакова, выиграв серебро. На Олимпиаде-1984 в Сараево впервые были проведены командные соревнования (для трех человек). В 1988 году была введена система Гундерсена, тогда же эстонец Аллар Леванди выиграл для сборной СССР бронзу.

В Нагано в 1998 году эстафеты приняли современный вид (4 по 5 км вместо 3 по 10 км). Валерий Столяров выиграл первую и единственную олимпийскую медаль сборной России: бронзу. Современный вид соревновательная программа приняла на Играх-2010 в Ванкувере и с тех пор не менялась.

Валерий Столяров бежит за бронзой Олимпиады в Нагано-1998

За кого болеть в Пекине

Максимум, чего смогут добиться двоеборцы сборной ОКР в Пекине при идеальном раскладе — попасть в десятку командных соревнований (как раз десятое место заняла эстафетная команда на чемпионате мира в Оберстдорфе-2021) и топ-30 индивидуальных. Лидер команды и двукратный участник Игр в Сочи и Пхенчхане 31-летний Эрнест Яхин, чей лучший результат — второе место на этапе Континентального кубка в 2018 году. В этом году Яхин дважды принимал участие в соревнованиях на Кубке мира, но выше 47-го места подняться не сумел.

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