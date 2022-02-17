Пекин-2022 | Лыжное двоеборье. Норвегия выиграла командные соревнования, Гробак - с четвертым олимпийским золотом

Сборная Норвегии выиграла командные соревнования двоеборцев на Олимпийских играх

Автор: Леонид Мужикбаев
Лыжное двоеборье‎
Joergen GRAABAK
Фото © 1 Getty Images

Победой сборной Норвегии во главе с теперь уже четырехкратным олимпийским чемпионом Йоргеном Гробаком завершились на Олимпийских играх 2022 в Пекине командные соревнования (прыжки с большого трамплина и эстафета 4х5 км) по лыжному двоеборью. Серебро завоевала Германия, бронзу - Япония.

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