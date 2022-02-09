Пекин-2022 | Лыжное двоеборье: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в лыжном двоеборье: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Соревнования по лыжному двоеборью на Олимпийских играх в Пекине проходят с 9 по 15 февраля 2022 года. Будут разыграны 3 комплекта медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов двоеборцев на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Мужчины: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
- Более подробная информация о фристайлистах команды ОКР — здесь.
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжному двоеборью в Пекине читайте здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по фристайлу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
- 9 февраля, среда
- Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00
- 15 февраля, вторник
- Личные соревнования. Трамплин HS-140 + гонка 10 км. Начало в 11:00
- 17 февраля, четверг
- Командные соревнования. Трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км. Начало в 11:00
9 февраля, среда
Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00
1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,7
2. Йорген Гробак (Норвегия) – 0,8
3. Лукас Грайдерер (Австрия) – 6,6
4. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 9,0
5. Йоханнес Ридзек (Германия) – 21,8
6. Илькка Херола (Финляндия) – 25,4
38. Вячеслав Барков (ROC) – 5.46,5
39. Артем Галунин (ROC) – 6.31,1
40. Самир Мастиев (ROC) – 6.51,3
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