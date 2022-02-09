Пекин-2022 | Лыжное двоеборье: результаты, видео, расписание

Соревнования по лыжному двоеборью на Олимпийских играх в Пекине проходят с 9 по 15 февраля 2022 года. Будут разыграны 3 комплекта медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов двоеборцев на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

9 февраля, среда

Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00

15 февраля, вторник

Личные соревнования. Трамплин HS-140 + гонка 10 км. Начало в 11:00

17 февраля, четверг

Командные соревнования. Трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км. Начало в 11:00

9 февраля, среда

Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00

1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,7

2. Йорген Гробак (Норвегия) – 0,8

3. Лукас Грайдерер (Австрия) – 6,6

4. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 9,0

5. Йоханнес Ридзек (Германия) – 21,8

6. Илькка Херола (Финляндия) – 25,4

38. Вячеслав Барков (ROC) – 5.46,5

39. Артем Галунин (ROC) – 6.31,1

40. Самир Мастиев (ROC) – 6.51,3

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Смотрите Олимпийские игры в Пекине на Первом канале, России-1, каналах холдинга «Матч» и сайте tele-sport.ru.