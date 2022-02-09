Пекин-2022 | Лыжное двоеборье: результаты, видео, расписание

Олимпийский игры-2022 в лыжном двоеборье: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Дмитрий Зимин
Лыжное двоеборье‎
Фото © 2021 Getty Images

Соревнования по лыжному двоеборью на Олимпийских играх в Пекине проходят с 9 по 15 февраля 2022 года. Будут разыграны 3 комплекта медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов двоеборцев на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

  • 9 февраля, среда
  • Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00
  • 15 февраля, вторник
  • Личные соревнования. Трамплин HS-140 + гонка 10 км. Начало в 11:00
  • 17 февраля, четверг
  • Командные соревнования. Трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км. Начало в 11:00

9 февраля, среда

Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00

1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,7

2. Йорген Гробак (Норвегия) – 0,8

3. Лукас Грайдерер (Австрия) – 6,6

4. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 9,0

5. Йоханнес Ридзек (Германия) – 21,8

6. Илькка Херола (Финляндия) – 25,4

38. Вячеслав Барков (ROC) – 5.46,5

39. Артем Галунин (ROC) – 6.31,1

40. Самир Мастиев (ROC) – 6.51,3

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