Пекин-2022 | Камила Валиева: «Буду работать, чтобы еще одна моя мечта сбылась»

Фигуристка ROC Камила Валиева после победы в произвольной программе командного турнира и завоевания золотых медалей Олимпиады в Пекине призналась, что очень нервничала, но при этом хорошо справилась с давлением, а также рассказала, когда впервые посмотрела соревнования фигуристов на Играх и с какого возраста сама мечтала стать олимпийской чемпионкой.

- Что скажете о своем опыте участия в Олимпийских играх и завоевании золота в командных соревнованиях?

- Это было совершенно ошеломительно. Я очень нервничала, но я рада, что смогла хорошо выполнить все свои элементы. Выступать с такой командой — значит для меня все. Мы все так хорошо поработали. Я очень горжусь своей командой.

- Каков секрет успеха спортсменов ROC в фигурном катании?

- Мы много работаем.

- Вы первая фигуристка, выполнившая четверной прыжок на Олимпиаде, что испытываете в связи с этим?

- Я очень счастлива, что сегодня у меня получилось исполнить два четверных прыжка и тройной аксель. Не получился второй тулуп, но я буду работать. Это такое невероятное ощущение, что вроде бы ты катаешься первый сезон во взрослых соревнованиях, а о тебе уже много что говорят. Это очень приятно.

Волнительное ожидание оценок за произвольную программу

- Вы еще так молоды, а на вас действительно навалилось бремя мирового внимания. Как вы с этим справляетесь?

- Чувствую небольшое давление, я первый сезон во взрослом фигурном катании. У меня есть какая-то ответственность, но я надеюсь, что у меня хорошо получается справляться, иногда это идет мне даже в помощь.

- Когда вы впервые смотрели Олимпийские игры? Кто был вашим источником вдохновения? Когда вы впервые сами стали мечтать об олимпийской медали?

- В первый раз я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая. Мне очень запомнилась ее произвольная программа. Я очень болела за наших девушек в 2018 году: за Алину, за Женю. Это такая детская мечта, я с трех лет, наверное, говорила маме: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой!» И вот она сбылась. И дальше я буду работать, чтобы еще одна моя мечта сбылась.