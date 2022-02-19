Пекин-2022 | Бобслей. Лаура Нольте и Дебора Леви завоевали золото в двойках

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования в бобслее у женщин в двойках. Золото завоевали Лаура Нольте и Дебора Леви из Германии, серебро у их соотечественниц Мариамы Джаманки и Александры Бургхард. Бронза у Эланы Тейлор Мейерс и Сильвии Хоффман из США.

После первого дня уверенно лидировали две немецкие пары, которых разделяло всего три сотых. Было ясно, что именно между ними развернется борьба за золото. Представительницы ROC по итогам двух попыток практически лишились шансов на медали.

Третью попытку Нольте провела значительно увереннее Джаманки, после нее отставание составило уже 0.78 секунды. Лишь грубая ошибка могла лишить лидирующую двойку золота. Экипаж Надежды Сергеевой расположился на 13 месте, Анастасии Макаровой — на 18-м. Здесь была лишь одна интрига — улучшат ли они свое итоговое положение.

В монобобе Нольте была четвертой, а Джаманка и вовсе осталась без медалей. Это было своего рода сенсацией, ведь четыре года назад в Пхенчхане именно Мариама стала королевой бобслея. Тогда ее экипаж победил в двойках и хотел повторить результат в Пекине-2022.

Но менее опытная Нольте лучше справилась с этой олимпийской трассой. Четвертую попытку она тоже провела без ошибок и привезла свой боб к золоту. Отставание Джаманки составило 0.77 секунды, третьей стала Элана Мейерс Тейлор из США (+1.52). Надежда Сергеева заняла итоговое девятое место (+4.15), Анастасия Макарова — 19-е (+5.13).

Завтра утром в бобслее пройдет последняя дисциплина — мужчины узнают чемпионов и призеров в четверках.