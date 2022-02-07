Пекин-2022 | Бобслей: результаты, видео, расписание
Олимпийские игры-2022 в бобслее: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Автор: Сергей Бурый
Фото © GETTY IMAGES
Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине проходят с 10 по 20 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов в бобслее на Олимпиаде-2022.
Состав команды ОКР
- Женщины. Монобоб. Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие. Юлия Беломестных, Елена Мамедова
- Мужчины. Двойки, четверки. Пилоты. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие. Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин
Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР - здесь
Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
14 февраля, понедельник
- Женщины. Монобоб (финальный заезд). Начало в 6:00
15 февраля, вторник
- Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50
19 февраля, суббота
- Женщины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:30
20 февраля, воскресенье
- Мужчины. Четверки (финальный заезд). Начало в 6:20
Результаты
Первые события состоятся 10 февраля.
- Полное расписание и результаты соревнований по бобслею в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по бобслею в Пекине читайте здесь
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