Пекин-2022 | Бобслей: результаты, видео, расписание

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине проходят с 10 по 20 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов в бобслее на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

Женщины. Монобоб. Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие. Юлия Беломестных, Елена Мамедова

Надежда Сергеева. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Юлия Беломестных, Елена Мамедова Мужчины. Двойки, четверки. Пилоты. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие. Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР - здесь

Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

14 февраля, понедельник

Женщины. Монобоб (финальный заезд). Начало в 6:00

15 февраля, вторник

Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50

19 февраля, суббота

Женщины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:30

20 февраля, воскресенье

Мужчины. Четверки (финальный заезд). Начало в 6:20

Результаты

Первые события состоятся 10 февраля.