Пекин-2022 | Бобслей: результаты, видео, расписание

Олимпийские игры-2022 в бобслее: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Сергей Бурый
Бобслей
Фото © GETTY IMAGES

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине проходят с 10 по 20 февраля 2022 года. Разыгрываются 4 комплекта медалей. На этой странице Olympics приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов в бобслее на Олимпиаде-2022.

Состав команды ОКР

  • Женщины. Монобоб. Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие. Юлия Беломестных, Елена Мамедова
  • Мужчины. Двойки, четверки. Пилоты. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие. Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР - здесь

Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

14 февраля, понедельник

  • Женщины. Монобоб (финальный заезд). Начало в 6:00

15 февраля, вторник

  • Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50

19 февраля, суббота

  • Женщины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:30

20 февраля, воскресенье

  • Мужчины. Четверки (финальный заезд). Начало в 6:20

Результаты

Первые события состоятся 10 февраля.

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