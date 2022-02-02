Пекин-2022 | Бобслей: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по бобслею на Олимпийских играх в Пекине, 13 – 20 февраля 2022 года
Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 13 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 4 комплекта медалей. Главные надежды команды ОКР связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который в олимпийском сезоне одержал дебютную победу на этапе Кубка мира.
Гайтюкевич, который по бобслейным меркам еще достаточно молод (28 лет), в нынешнем сезоне закрепился в элите мирового бобслея, выиграв 1 января этап Кубка мира в соревнованиях двоек вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым. К тому же на протяжении всего сезона Ростислав демонстрировал стабильность как в двойках, так и в четверках, замкнув тройки сильнейших общего зачета Кубка мира в обеих олимпийских дисциплинах. Понятно, что обыграть главного фаворита Игр в бобслее немца Франческо Фридриха, доминирующего в последние сезоны и выигравшего оба Кубка мира-2021/22, будет крайне сложно. Однако завоевать олимпийские медали Гайтюкевичу вполне по силам. Главное, чтобы в команде ОКР удалось потушить вспышку коронавируса, которая привела к положительным тестам сразу у нескольких разгоняющих. На данный момент, есть надежда, что все спортсмены успеют сдать отрицательные тесты и примут участие в Олимпиаде.
У женщин наибольшие шансы отличиться в команде ОКР у Надежды Сергеевой, которая конкурентоспособна как в соревнованиях двойках, так и в монобобе – новой олимпийской дисциплине. В то же время в нынешнем сезоне Сергеева ни разу не пробивалась в призеры этапов Кубка мира, ее лучшие результаты – пятое место в монобобе и шестое место в двойке. В монобобе фаворитом выглядит американка Элана Майерс-Тейлор, в двойках – немка Лаура Нольте. Хотя многое будет зависеть, от того, как кто приспособится к олимпийской трассе.
Состав команды ОКР
- Женщины. Монобоб. Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие. Юлия Беломестных, Елена Мамедова
- Мужчины. Двойки, четверки. Пилоты. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие. Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин
Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР - здесь
Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
14 февраля, понедельник
- Женщины. Монобоб (финальный заезд). Начало в 6:00
15 февраля, вторник
- Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50
19 февраля, суббота
- Женщины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:30
20 февраля, воскресенье
- Мужчины. Четверки (финальный заезд). Начало в 6:20
Полное расписание и результаты соревнований по бобслею в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Все, что надо знать об олимпийском турнире по бобслею в Пекине читайте здесь