Пекин-2022 | Бобслей: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 13 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 4 комплекта медалей. Главные надежды команды ОКР связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который в олимпийском сезоне одержал дебютную победу на этапе Кубка мира.

Гайтюкевич, который по бобслейным меркам еще достаточно молод (28 лет), в нынешнем сезоне закрепился в элите мирового бобслея, выиграв 1 января этап Кубка мира в соревнованиях двоек вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым. К тому же на протяжении всего сезона Ростислав демонстрировал стабильность как в двойках, так и в четверках, замкнув тройки сильнейших общего зачета Кубка мира в обеих олимпийских дисциплинах. Понятно, что обыграть главного фаворита Игр в бобслее немца Франческо Фридриха, доминирующего в последние сезоны и выигравшего оба Кубка мира-2021/22, будет крайне сложно. Однако завоевать олимпийские медали Гайтюкевичу вполне по силам. Главное, чтобы в команде ОКР удалось потушить вспышку коронавируса, которая привела к положительным тестам сразу у нескольких разгоняющих. На данный момент, есть надежда, что все спортсмены успеют сдать отрицательные тесты и примут участие в Олимпиаде.

У женщин наибольшие шансы отличиться в команде ОКР у Надежды Сергеевой, которая конкурентоспособна как в соревнованиях двойках, так и в монобобе – новой олимпийской дисциплине. В то же время в нынешнем сезоне Сергеева ни разу не пробивалась в призеры этапов Кубка мира, ее лучшие результаты – пятое место в монобобе и шестое место в двойке. В монобобе фаворитом выглядит американка Элана Майерс-Тейлор, в двойках – немка Лаура Нольте. Хотя многое будет зависеть, от того, как кто приспособится к олимпийской трассе.

Пилот Надежда Сергеева - главная надежда команды ОКР в женском бобслее Фото © 2020 Getty Images

Состав команды ОКР

Женщины. Монобоб. Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие. Юлия Беломестных, Елена Мамедова

Надежда Сергеева. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Юлия Беломестных, Елена Мамедова Мужчины. Двойки, четверки. Пилоты. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие. Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин

Более подробная информация о бобслеистах команды ОКР - здесь

Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

14 февраля, понедельник

Женщины. Монобоб (финальный заезд). Начало в 6:00

15 февраля, вторник

Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50

19 февраля, суббота

Женщины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:30

20 февраля, воскресенье

Мужчины. Четверки (финальный заезд). Начало в 6:20

Полное расписание и результаты соревнований по бобслею в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по бобслею в Пекине читайте здесь