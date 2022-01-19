Великие олимпийские моменты. Бобслей. Козлов/Кипурс-1968

Советские спортсмены Владимир Козлов и Янис Кипурс 34 года назад выиграли олимпийское золото в бобслее. Их двойка была сильнее всех в Калгари. Ни до, ни после этого представители СССР, СНГ и России не побеждали в бобслее на Олимпийских играх.

Сборную СССР по этому виду спорта сформировали в 1980 году. Спортивное руководство страны посмотрело на тяжелое противостояние с ГДР в общекомандном медальном зачете на Играх в Лейк-Плэсиде, где была добыта трудная победа, после чего приняло решение усилить позиции в некоторых видах спорта. Интересно, что тренером назначили саночника Роланда Упатниекса. Казалось бы, что он заполнит сборную саночниками, но все вышло наоборот. Они достаточно слабо бегали, поэтому не подходили для бобслея. Команду формировали из легкоатлетов и пятиборцев.

Среди спринтеров нашли и Владимира Козлова. В школе он сначала занимался многоборьем, но потом случай определил судьбу спортсмена. При поступлении в спортивный интернат Козлов неожиданно толкнул ядро дальше Юрия Думчева — будущего рекордсмена мира в метании диска. Тренеры посмотрели и решили, что телосложение атлета не очень подходит для метательных видов и тяжелой атлетики, но словно создано для спринта и прыжков в длину. Козлов выбегал из 10,5 секунд на стометровке, так что когда перешел в бобслей, с разгоном проблем не возникало.

Сроки подготовки к Сараево-1984 были очень сжатыми. Отряд бобслеистов напоминал группу космонавтов, из которых предстояло выбрать лучших. Козлов выступал с Николаем Власовым, они успешно провели предолимпийский сезон и отправились на Игры запасными. В итоге СССР увез бронзу, которую взяла двойка Зинтис Екиманис / Владимир Александров, Кипурс /Айварс Шнепстс расположились на четвертом месте, а Козлов с напарником не выступали.

Через четыре года в Калгари Козлов отправился на Олимпиаду в дуэте с Кипурсом. Прилетели в Канаду — и через пару дней решили поиграть в баскетбол. Кипурс подвернул ногу и не смог полноценно готовиться к старту. Подготовка получилась скомканной.

Несмотря на проблемы, после первого дня советские спортсмены сенсационно захватили лидерство. Помогли два фактора — погода благоволила Козлову и Кипурсу, когда они выходили на старт, да и с ногой Яниса уже все было в порядке. В итоге отрыв получиося очень существенным — +0,84 секунды от двух пар из ГДР, показавших одинаковое время.

Во второй день немцы немного отыгрались, но все равно Кипурс и Козлов опередили ближайших конкурентов в сумме на 0,71 секунды. Такого отрыва победителей от серебряных призеров на Олимпиаде в бобслее не видели до этого уже 30 лет.

В четверках советская команда взяла бронзу, которую в том числе добавили в свою копилку Владимир и Янис.

После Олимпиады Козлов вернулся в свою комнату в московской коммуналке, из которой у него дважды воровали олимпийские медали. Правда, потом возвращали.

Карьеру Козлову пришлось завершить в 1992 году. Развал СССР привел и к развалу пары Козлов/Кипурс. Латыш продолжил участвовать в соревнованиях, но олимпийских наград больше завоевать не сумел.