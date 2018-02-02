Бобслей – один из классических зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине бобслеисты впервые разыграют 4 комплекта наград. Главные надежды сборной ОКР связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, хорошо проявившим себя и в двойках, и в четверках в предолимпийском и олимпийском сезонах.

Комплекты медалей – 4

Мужчины

двойки

четверки

Женщины

двойки

монобоб

Во всех четырех видах программы победители определяются по сумме четырех заездов. В монобобе пилот сам разгоняет свой боб, в остальных дисциплинах ему помогают разгоняющие – один в двойке и три в четверке.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1924 год

Самая успешная сборная – Германия (13 золотых медалей)

Самые титулованные спортсмены – Андре Ланге, Кевин Куске (по 4 золотые медали)

(по 4 золотые медали) Самая титулованная спортсменка – Кейли Хамфрис (2 золотые медали)

Бобслей дебютировал в программе уже первых Игр в 1924 году в Шамони, Тогда соревновались в бобах-четверках, правда, на следующих Олимпийских играх их разово заменили на бобы-пятерки. С 1932 года мужская программа обрела классический вид – медали разыгрывались в двойках и четверках. Исключением стал 1960 год – тогда организаторы просто-напросто отказались от создания бобслейной трассы. Женские двойки включены в программу с 2002 года, а в Пекине мы увидим новую олимпийскую дисциплину – монобоб.

Пилот Ростислав Гайтюкевич – надежда команды ОКР на Играх в Пекине

Успехи россиян

В советской истории в бобслее победа была лишь однажды – Янис Кипурс и Владимир Козлов победили в двойке на Играх-1988 в Калгари. Также в активе сборной СССР две бронзы. Сборная России выиграла медали в Турине в 2006 году (серебро в четверках) и в Ванкувере (бронза в двойках) усилиями пилота Александра Зубкова. В Сочи экипажи Зубкова выиграли две золотые медали, но затем были лишены наград.

За кого болеть

На данный момент главные надежды сборной ОКР связаны с пилотом Гайтюкевичем, который в прошлом сезоне смог отметиться медалью чемпионата Европы в четверке и призовым местом на этапе Кубка мира в двойке. В сезоне-2021/22 Гайтюкевич одержал с разгоняющим Михаилом Мордасовым первую российскую победу в Кубке мира с 2021 года в бобах-двойках. Еще четырежды он попадал в топ-3 (трижды в четверках и один раз в двойках), став третьим в итоговом зачете Кубка мира в обеих олимпийских дисциплинах. В сезоне 2019/20 Надежда Сергеева с разгоняющей Еленой Мамедовой выиграли этап Кубка мира и чемпионат Европы в двойке, также Сергеева стартовала в предолимпийском сезоне с победы в Мировой серии в монобобе. Но затем у Надежды последовал спад результатов, в нынешнем сезоне и в двойках и в монобобе в число призеров она не попадала.

За кем следить

Мужчины

Франческо Фридрих (Германия) – двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира-2021/22 в двойках и четверках

(Германия) – двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира-2021/22 в двойках и четверках Джастин Криппс (Канада) – олимпийский чемпион, пятикратный призер чемпионатов мира

(Канада) – олимпийский чемпион, пятикратный призер чемпионатов мира Йоханнес Лохнер (Германия) – четырехкратный чемпион мира

Женщины