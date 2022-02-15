Пекин-2022 | Бобслей. Франческо Фридрих и Торстен Маргис завоевали золото в двойках, весь пьедестал заняла Германия

На Олимпийских играх 2022 в Пекине завершились соревнования в двойках у мужчин в бобслее. Весь пьедестал достался спортсменам сборной Германии. Золото у Франческо Фридриха и Торстена Маргиса, серебро завоевали Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр, бронза у Кристофа Хаффера и Маттиаса Соммера. Представители ROC Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место.

После субботних заездов у Гайтюкевича и Лаптева были отличные шансы на медаль. Они провели две хорошие попытки. Правда, со всех сторон их «зажали‎» бобслеисты из Германии. На первом месте уверенно расположилась Франческо Фридрих и Торстен Маргис, далее с небольшим отставанием ‎шли Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Гайтюкевич и Лаптев отстали по итогам двух попыток на 0.94 секунды, а следом вплотную по времени (всего пять сотых) были еще одни немцы — Кристоф Хаффер и Маттиас Соммер.

Третью попытку все дуэты из Германии провели стабильно, а вот двойка ROC откровенно провалилась и опустилась на седьмую строчку с отставанием 1.75 секунды от лидеров. Впрочем, на медали шансы еще оставались, двойки расположились плотной группой по времени.

Фридрих и Маргис нарастили преимущество — стало ясно, что они не упустят золото и повторят успех Пхенчхана-2018. Так и получилось. Фридрих еще раз подтвердил свое величие, ведь он 10-кратный чемпион мира (семь раз — в двойках).

На этот раз Фридрих и Маргис не оставили вопросов о своей уверенной победе. А в Пхенчхане-2018 было жарко, когда они в легендарном противостоянии разделили золотую медаль с канадцами Джастином Криппсом и Александром Копачем.

Теперь немецкий дуэт будет явным фаворитом и в соревнованиях четверок. Там же на медали претендует команда Ростислава Гайтюкевича. Перспективный бобслеист ROC явно хочет реабилитироваться за провальную третью попытку в двойках и сделает все возможное, чтобы зацепиться за медаль. Да и сам он отмечал в интервью Olympics, что больше шансов завоевать награду Олимпийских игр именно в четверках.