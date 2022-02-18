Пекин-2022 | Бобслей. Двойка Лауры Нольте уверенно лидирует перед финальными заездами

На Олимпийских игр 2022 в Пекине начались соревнования по бобслею в двойках у женщин. После первого заезда лидером стала двойка представительницы Германии Лауры Нольте.

Ее соотечественница Мариама Джаманка с партнершей отстали всего на шесть сотых. Далее расположились два американских дуэта, ведомые героинями соревнований в монобобе. Двойка Эланы Тейлор Мейерс отстала на 0.22 секунды, Кейли Хамфрис — на 0.37. Представительницы ROC в первой попытке выступили не очень удачно. Анастасия Макарова и Елена Мамедова — +0.79, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных — ровно секунда отставания.

Вторую попытку еще более неудачно провели Макарова и Мамедова. По итогам двух заездов они расположились на 14 месте с отставанием почти в две секунды. Сергеева и Юлия Беломестных выступили чуть лучше и перед финальным днем идут девятыми (+1.89).

Первая тройка после второго заезда не изменилась. Первое место уверенно сохраняет экипаж Лауры Нольте, следом идет Мариама Джаманка (+0.50), далее Элана Тейлор Мейерс (0.74). В монобобе Нольте заняла итоговое четвертое место, Джаманка и вовсе была 13-й, а вот Мейерс уступила лишь другой американке Кейли Хамфрис. В двойках Хамфрис пока идет на пятом месте с довольно существенным отставанием в 1.33 секунды.

Третий заезд состоится завтра в 15.00, а финальную попытку женщины проведут в 16.30. На этом соревнования женщин в бобслее на Олимпийских играх завершатся, а мужчинам останется разыграть награды в четверках.