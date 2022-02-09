Шануэйн Стивенс: Пилот бобслейной сборной Ямайки и служащий ВВС, которого поддерживает королева

Шануэйн Стивенс и сборная Ямайки по бобслею вернулись на Олимпиаду и готовы к борьбе.

Большинство болельщиков по всему миру сразу вспоминают легендарный фильм «Крутые виражи». Однако сборная Ямайки честно заработала путевку в Пекин-2022 и во многом благодаря Стивенсу способна продемонстрировать свой новый образ.

Наводчик Королевских военно-воздушных сил Великобритании пилотирует двойку и четверку. Уже само попадание на Олимпиаду было сродни чуду.

«У нас маленькая страна, и мы со скромными ресурсами сделали невероятное», – поясняет Стивенс в эксклюзивном интервью Olympics.com.

Тренировки ямайцев во время локдауна, когда они толкали автомобиль по улицам Питерборо в Англии, стали мировым хитом.

«Из-за ковида мы оказались в полном локдауне, но все равно хотели подойти к квалификации готовыми на сто процентов», – продолжает Стивенс.

«Потому к тренировкам пришлось подойти с выдумкой. Мы с [брейкменом] Нимроем [Терготтом] оказались вместе заперты у меня дома и решили вместо тренировок толкать по улице миникупер моей невесты».

Эту историю Стивенс рассказал даже королеве Великобритании Елизавете II, когда Ее Величество связалась с его подразделением ВВС по видеозвонку.

«Думаю, это хороший способ для тренировок», – добавил Стивенс с улыбкой.

«Поговорить с королевой – такой шанс выпадает раз в жизни, – продолжает Стивенс. – Думаю, сейчас она большая фанатка ямайского бобслея. Я пообещал отправить ей футболку с автографами».

Во время разговора с Olympics.com ямайские бобслеисты шутят и улыбаются. Вместе с тем это серьезная команда, которая не забывает о своих задачах. Одной из них была квалификация в Пекин-2022, и сборная с ней справилась.

Шан, как называют его партнеры, рассказывает подробнее.

«Впервые все вместе мы собрались 18 сентября прошлого года. Это был первый раз, когда мы смогли работать всей командой. Ковид очень осложнил ситуацию, и до этого нам приходилось тренироваться порознь».

«То, чего мы достигли за такое короткое время, говорит о калибре спортсменов, которые собраны у нас в команде».

«Крутые виражи»? «Мы больше, чем фильм»

Нельзя говорить о ямайском бобслее и не упомянуть «Крутые виражи» – голливудский фильм о команде Ямайки в Калгари-1988. С нее началась революция в ямайском бобслее.

Сборная 2022 года с уважением относится к предшественникам, но намерена изменить образ и оставить собственное наследие.

«Мы не против фильма, – подчеркивает Стивенс. – Однако хотим доказать, что мы больше, чем фильм, что мы тоже сила, что мы хотим добиться хорошего результата и как следует выступить на Играх».

Ямайцы впервые выступят на Олимпиаде в трех бобслейных дисциплинах: мужской четверке, мужской двойке и женском монобобе. Они были в шаге от того, чтобы получить все четыре путевки в Пекин-2022.

«Это фантастика, – говорит Шон. – Практически полный набор участников на Олимпиаде, женской двойке не хватило самую малость. Это доказывает невероятный прогресс, которого добилась федерация за эти годы. При большей поддержке ямайский бобслей будет становиться только сильнее».

Ямайскую федерацию бобслея возглавляет Крис Стоукс, один из четырех членов сборной в Калгари 34 года назад. Шон смотрит в будущее с оптимизмом.

«Надеемся получать больше поддержки от различных организаций, это поможет в дальнейшем развитии. Если мы способны на такое при ограниченных ресурсах, представьте, где мы будем с солидным финансированием».

Но погодите минуту. Как парень, который живет в Питерборо, стал пилотом бобслейной сборной Ямайки?

Шануэйн Стивенс (справа) и Нимрой Терготт после тренировки в Питерборо, Англия в 2020 году (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) Фото © 2020 Getty Images

Шануэйн Стивенс: Как становятся бобслейными пилотами

Стивенс родился на Ямайке и переехал с матерью в Великобританию 20 лет назад. Сегодня ему 31.

Его товарищи по команде Эшли Уотсон, Мэтью Векпе, Нимрой Терготт и Роландо Рид имеют спортивное прошлое: легкая атлетика, тяжелая, регби. Шон заинтересовался бобслеем во время службы в армии.

«Получилось так, что я попал в бобслей через Королевские военно-воздушные силы», – рассказывает он.

«У нас в ВВС бобслей используют для подготовки с элементами риска и личностного развития. Однажды я просто увидел на стене плакат с надписью "Хочешь попробовать?"»

«Я пошел, попробовал и с тех пор занимаюсь бобслеем. Начал в 2015 году в ВВС, а в 2017-м представилась возможность пройти просмотр в сборной Ямайки».

«Там я познакомился с Нимроем. Мы стали заниматься бобслеем практически одновременно, и с тех пор я в команде».

«Я начинал в сборной брейкменом, а в 2019 году переквалифицировался в пилота».

Бобслей требует абсолютного доверия

Когда боб разгоняется и несется по трассе под 150км/ч, вся команда должна двигаться как единое целое и безоговорочно верить в пилота.

Разгоняющий Эшли Уотсон в начале нашей беседы представляется так: «Моя работа – это растолкать боб как можно сильнее и молиться, что он нас не угробит». При этом он по-дружески обнимает Стивенса за плечо.

«Бобслей требует абсолютного доверия, и мы доверяем друг другу», – говорит Шан.

«Я поднимаюсь на вершину трассы, гляжу на парней и знаю, что они сейчас стартанут со стружкой. Это видно по глазам».

«И эта уверенность в них дает мне уверенность на трассе, чтобы вести боб так быстро, как я только могу. Это тот случай, когда доверие работает в обе стороны. Мы безгранично доверяем друг другу».

Идрис Эльба сыграет Шануэйна Стивенса в «Крутых виражах-2»?

Если эти парни блеснут на Играх в Пекине, кто будет играть их роли в новом голливудском фильме?

«Чур, меня – Идрис Эльба», – первым реагирует Шануэйн.

У брейкмена Мэтью Вакпе другие мысли: «Не-не-не. Идрис Эльба куда выше тебя, он моего роста. Это я. Я Идрис!».

«Шан будет как Робокоп или кто-пониже ростом... Кевин Харт!»

Нам не придется уповать на Голливуд, чтобы увидеть историю этих парней своими глазами. Тренировки по бобслею в Пекине начинаются 10 февраля.

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