Пекин-2022 | Бобслей. Кейли Хамфрис завоевала золото и стала первой олимпийской чемпионкой в монобобе

На Олимпийских игр 2022 в Пекине завершились дебютные соревнования по бобслею в монобобе у женщин. Золото завоевала Кейли Хамфрис из США, второй стала американка Элана Мейерс Тейлор, бронза у Кристин де Брюн из Канады. Надежда Сергеева из команды ROC на десятом месте.

Интриги в борьбе за награду высшего достоинства не получилось. Двукратная олимпийская чемпионка Хамфрис сразу же захватила лидерство и после первого дня соревнований опережала ближайшую преследовательницу больше, чем на одну секунду. В решающих заездах оставалось это преимущество не расплескать. Хамфис справилась с этой задачей. Уже после третьего заезда можно было с уверенностью сказать, что американская спортсменка золотую медаль не отдаст. Она увеличилась свой отрыв до 1,55 секунды, и было ясно, что такое преимущество конкуренткам не отыграть

Победа Хамфрис – доказательство ее превосходства в монобобе. Американка – действующая чемпионка мира в этой дисциплине. Для Хамфрис золото Пекина стало третьим олимпийским в ее коллекции. Ранее американка побеждала на Играх в Ванкувере и Сочи в двойках. Причем в составе сборной Канады. На Играх-2010 она и вовсе принесла Канаде первое золото домашней Олимпиады. Но в начале нынешнего цикла после бронзы Пхенчхана из-за сложностей с национальной федерацией стала выступать за США. И теперь стала первой олимпийской чемпионкой в монобобе.

Если с победителем картина была ясна, то схватка за серебро развернулась жаркая. На вторую строчку претендовали сразу три бобслеистки – де Брюн, Мейерс Тейлор и немка Лаура Нолте. После третьей попытки главной претенденткой оставалась канадка, которая сохранила свою позицию, добытую ранее. А вот заезд для Нолте получился не столь удачным. Перед четвертой попыткой Де Брюн и Мейерс Тейлор разделяли всего 0,18 секунды. И канадка в четвертой попытке дрогнула. Мейерс Тейлор допустила меньше ошибок, что позволило ей отыграть отставание и выиграть серебро.

Сергеевой по сравнению с первым днем соревнований спортсменке удалось улучшить свой результат. Если в воскресенье Сергеева была лишь 13-й, то в понедельник смогла переместиться на 10-ю строчку. Представительница команды ROC отыграла три позиции уже после третьего заезда, обойдя спортсменок из Австрии, Франции и Румынии. В заключительной попытке Сергеевой удалось сохранить свою позицию, замкнув топ-10. Дальше Сергееву и других бобслеисток ждут соревнования в двойках.