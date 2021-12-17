Олимпийские золушки: ямайские бобслеисты Девон Харрис и Крис Стоукс учат, как следовать за мечтой

Команда, в которую входили Девон Харрис, Дадли Стоукс, Майкл Уайт и Крис Стоукс, дебютировала на Олимпийских играх 1988 года в Калгари. Они начали тренироваться в тропических условиях лишь за пять месяцев до зимних Игр, но их первое появление в Канаде остается одним из самых легендарных моментов в олимпийской истории. Квартет, приехавший с острова в Карибском море, и близко не подобрался к пьедесталу почета и даже перевернулся в третьем заезде, но полюбился всему миру. История о том, как ямайцы создали бобслейную команду, легла в основу фильма «Крутые виражи».

Крис Стоукс, вышедший на лед в последний момент, чтобы заменить партнера по сборной, признается, что не ожидал такой популярности, которая накрыла ямайскую команду несмотря на то, что их боб перевернулся.

«Намного позже я понял, что ямайский бобслей значил для людей и продолжает значить. Это лучшая часть Олимпийского движения. Сегодня, когда я говорю о ямайском бобслее, я говорю о ямайском бобслейном движении, что является идеей. Это не про то, сколько времени ты провел на льду. Идея в том, что неважно, откуда ты, какие у тебя обстоятельства и кто твои родители – ты можешь оказаться в другом месте, ты можешь добиться большего. Ты можешь достичь больше, чем думал, больше, чем люди вокруг ожидали», – говорит Стоукс Olympics.com.

«Нам писали письма и личные сообщения разные люди, начиная от ребенка, который катался на лыжах в Миннесоте и заканчивая коренным жителем Австралии. И они никогда не смотрели бобслей – фантастический спорт, кстати говоря – но они видели, как парни с Ямайки занялись этим спортом».

Крис Стоукс.

Несмотря на результаты в Калгари и на других Играх, эти ямайцы – олимпийские легенды, но скромные легенды.

«В моих самых смелых мечтах я не мог подумать, что меня когда-нибудь назовут олимпийской легендой. Так что спасибо вам за это, – сказал в интервью Olympics.com партнер Стоукса Девон Харрис. – Калгари был и остается очень особенным опытом. Это была безумная и амбициозная идея, но в то же время она изменила мою жизнь и не только потому, что я поехал на Олимпиаду и было снято кино. Я думаю, что практически невозможно совершить такой подвиг и не вырасти как личность. Так что я благодарен за этот опыт».

Сегодня Харрис – мотивационный спикер. Много лет назад его впервые спросили, в какой момент он и его партнеры думали, что не смогут отобраться на Олимпиаду. Но они никогда так не думали.

«Конечно, были люди, которые считали, что мы посмешище и что это невозможно. Определенно, это было очень трудно, но мы никогда не думали, что не достигнем цели», – говорит Харрис.

Детство Харриса не было простым. Он вырос в трущобах Кингстона, но смог закончить престижную Королевскую военную академию в Сандхерсте в Англии и поступить на службу в Силы обороны Ямайки. Он называет себя парнем, который всегда стремился к достижению чего-то особенного. Рассуждая о своей мотивации стать олимпийцем, Харрис говорит, что большинство олимпийцев вдохновили другие олимпийцы. Когда Девону было 15 лет, он серьезно занимался легкой атлетикой. Перед Олимпийскими играми-1980 в Москве он увидел телепередачу «Дорога в Москву».

«В ней рассказывали о спортсменах разных дисциплин со всего мира и говорили не только об их спортивной жизни, но и жизни вне спорта, – вспоминает Харрис. – И для меня было удивительно, какими обыкновенными людьми они были. Но у них были необыкновенные мечты и такое же невероятное желание их осуществить. И тогда меня осенило, что каждый может стать олимпийцем, если осмелится на большие мечты и совместит это с работой, дисциплиной и стремлением воплотить все это в жизнь. Так и родилась идея стать олимпийцем, но не зимним. А потом в 1987 году на меня свалилась эта безумная возможность и я ухватился за нее обеими руками».

Харрис и не мог мечтать, что о части его жизни снимут фильм и признается, что это лестно. Но при этом он считает, что их история – это как раз то, из чего делаются голливудские фильмы. На Играх-1988 в Калгари была и другая «история Золушки», о которой сняли кино. Британский штукатур Майкл Эдвардс, более известный как Эдди Орел, занял последнее место в соревнованиях по прыжкам с трамплина, но стал любимцем болельщиков со всего мира.

Эдди Орел в окружении журналистов на Олимпиаде-1988 в Калгари

«Эдди – очень крутой. Я знал его историю, но познакомился с ним спустя 20 лет. Это была 25-я годовщина Олимпиады в Калгари, на которую нас пригласили. Помню, что говорил своим партнерам по команде после этого: «А вы знаете, что Эдди Орел был даже популярнее, чем мы?», – смеется Харрис. – У меня создалось такое впечатление, что все обращались к Эдди, а мне приходилось говорить, что вообще-то я тоже здесь. Но да, мы классно провели с ним время. У трамплина сейчас есть зиплайн, Эдди прыгал оттуда и меня позвали сделать это с ним. И хотя я боюсь высоты и скорости – я согласился. Это была не самая блестящая идея, но я выжил».

Говоря о сегодняшней сборной Ямайки по бобслею, Девон Харрис признает, что эти спортсмены гораздо лучше, чем был он.

«Я думаю, что у нас по-прежнему есть огромный потенциал. Я правда верю, что мечты об олимпийской медали, которые у нас были, вполне реальны в долгосрочной перспективе для Ямайки. Мы просто должны продолжать опираться на все годы знаний и опыта, которые приобретаются, чтобы собрать все вместе и получить ту самую команду-победительницу».

«Я пытался позвать Усэйна Болта в команду. Я сказал ему: «Ты поедешь на Олимпиаду-2016, потом отдохнешь год и начнешь готовиться к Олимпийским играм-2018». На что он ответил: «Нет, слишком холодно». Так что я не был слишком убедителен, когда пытался уговорить его стать членом нашей команды, но он всегда ее очень поддерживал».

Девон Харрис.

Девон Харрис и его партнеры вдохновили миллионы болельщиков много лет назад. Сегодня он продолжает помогать людям найти вдохновение в качестве мотивационного спикера. По его словам, главная проблема сводится к тому, что зачастую человек просто не знает, чем именно он хочет заниматься.

«Когда я думал о том, чтобы уйти из армии, то главным вопросом было, чем я стану заниматься дальше. У меня было одно дело, которое дало направление моей жизни, чтобы покинуть трущобы. Но какой следующий шаг? И это заняло у меня немало времени. Хорошая книга Библия говорит: «Ищите и обрящите». Там не говорится: «Эй, взгляни-ка на это разок». Нет, вы должны продолжать искать, спрашивать себя, задавать вопросы, искать честно ответ. И думаю, что как только вы его найдете – вы поймете, потому что он отзовется в вашем сердце. Я не говорю, что как только вы разберетесь в этом, то станет просто. Ваше путешествие станет проще, потому что у вас появится направление, но вам еще предстоит много работы».