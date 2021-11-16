Олимпийские золушки: от рафтинга к горным лыжам

С 1956 года в Олимпийских играх принимает участие такая экзотическая страна, как Фиджи. Наибольших успехов государство из Океании добилось в регби-7 – в этом виде спорта атлеты выиграли золотые медали в Рио-2016 и Токио-2020.

Однако несмотря на тропический климат в республике Фиджи есть и любители зимних видов спорта. Первопроходцем стал Русиате Рогоява, который увлекся лыжами во время учебы в Норвегии. В Калгари-1988 и Лиллехаммере-1994 он принимал участие в Играх по специальному приглашению Международного олимпийского комитета.

Первый представитель Фиджи, отобравшийся на зимние Олимпийские игры по спортивному принципу – Лоренс Томс. Молодой человек не задумывался о спортивной карьере, пока в местной газете не опубликовали заманчивое предложение.

Все началось с обычной вечеринки в декабре 1998-го по случаю дня рождения. Именник Тони Хаусвирт приехал на Фиджи из Швейцарии и очень скучал по горным лыжам. В разгар праздника Хаусвирт внезапно спросил у друзей: «Может нам создать здесь лыжную команду для участия в Олимпийских играх?»

На протяжении года средняя месячная температура Фиджи не опускается ниже 26 градусов по Цельсию, поэтому в начале идею никто не воспринял всерьез. Но позже то, что изначально казалось шуткой, переросло в нечто большее.

Сборная Фиджи по регби-7 в Токио-2020 Фото © 2021 Getty Images

В местной газете появилось объявление о наборе кандидатов. Для подачи заявки нужно было соответствовать четырем критериям:

уметь кататься на лыжах

иметь гражданство Фиджи

быть в возрасте от 16 до 25 лет

не бояться холода

На тот момент Томс учился в политехническом колледже в Новой Зеландии, где снег выпадает регулярно. Впервые Лоренс пристрастился к зимним видам спорта в 15 лет, когда занялся сноубордом. В свободное от учебы время Томс подрабатывал инструктором: летом обучал рафтингу, а зимой – катанию на лыжах.

Объявление в газете привлекло внимание тети Лоренса. Она сразу же позвонила его маме и рассказала об уникальной возможности попасть в историю. К тому времени на объявление отреагировали 153 человека. Предварительный отбор прошли две девушки и три парня.

Лоренс Томс

«Это было так весело. Они постоянно падали», – прокомментировал просмотр тренер Ади Бернаскони для Midland Daily News. Но когда на снегу увидели Томса, все смешки отпали – Лоренс относился к делу серьезно и действительно кое-что умел. «При температуре ниже 20 градусов по Цельсию люди в моей стране надевают куртки, а я хожу в футболке и шортах», – хвастался Томс в интервью BBC.

В течение нескольких лет Лоренс тренировался в Новой Зеландии, Южной Корее и Швейцарии. Горнолыжник-новичок быстро вошел во вкус и набрал необходимое количество очков для участия в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Томс отправился на крупнейшее спортивное событие в мире в компании людей, благодаря которым сказка стала реальностью. С трибун его поддерживали автор газетного объявления Хаусвирт, а также австралиец Фил Тейлор, который поддержал идею на начальном этапе, а позже возглавил делегацию Фиджи.

Все оказалось не зря – Томс стал первым спортсменом со всего Тихоокеанского региона, которому удалось пробиться на зимние Олимпийские игры по спортивному принципу. Для человека, приступившего к серьезным тренировкам за пару лет до Игр, он выступил вполне достойно.

Слаломную трассу Лоренс пройти не сумел, зато в гигантском слаломе опередил спортсменов из Венгрии и Сан-Марино. Добавьте в этот список еще 21 горнолыжника, которые не добрались до финиша, и получится, что Томс вообще герой! 55 строчка в финишном протоколе не предел мечтаний, но как говорил Пьер де Кубертен, главное – не победа, а участие.