Пекин-2022 | Александра Степанова: «Все получилось отлично»

Фигуристы ROC Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. После произвольного танца спортсмены поделились своими эмоциями от проката и Игр в целом, поздравили медалистов и в один голос подтвердили, что планируют выступить в Милане в 2026 году.

Как вам прокат? Наверное, все пошло немного не так, как вы рассчитывали?

Александра Степанова: Нет, все получилось отлично. С самого начала мы шли очень хорошо по музыке, по скорости. Все элементы были лучше, чем на предыдущем старте за исключением небольшой помарки на предпоследнем элементе. Немножко нужно разобраться, почему настолько упали баллы. Поскольку это, наверно, не та ошибка, за которую можно столько сбавить. В любом случае нужно будет посмотреть все. Мы более чем удовлетворены сегодняшним днем и нашим опытом, который получили.

Иван, хотите что-то добавить? Баллами недовольны?

Иван Букин: Я бы не сказал, что недоволен, я просто их немножко не понимаю.

Александра Степанова: Мы правда немножко расстроены из-за этого.

Иван Букин: Мы пока не понимаем за что…

Александра Степанова: …так сильно нас наказали. В любом случае у нас еще много стартов впереди, и это для нас действительно хороший опыт.

Вдохновенное катание с первой до последней секунды Фото © GETTY IMAGES

Забегая вперед, олимпийский турнир в Милане-2026 — увидим вас там?

Александра Степанова: Да.

Иван Букин: Да.

А каковы ближайшие планы?

Александра Степанова: Следующий старт у нас — чемпионат мира. Будем готовиться к нему. Посмотрим, что улучшить, может быть, даже что-то поменяем. Будем работать с тренером, с нашей большой командой: где какие-то недочеты, где скорости не те, хореография — в общем, всего понемножку можно добавлять.

Каким было самое приятное олимпийское впечатление?

Александра Степанова: Я не могу выделить что-то одно. Просто в общем такая атмосфера здесь и в Олимпийской деревне, когда ты видишь столько спортсменов из разных стран, из разных видов — это очень приятно. Ты и своих атлетов не всех знаешь, и очень здорово, когда видишь человека, который одет в твою форму, просто здороваться, желать приятного аппетита — это такое сплочение всей огромной команды, это очень здорово.

Никиту и Вика вторые — какие эмоции испытываете по этому поводу?

Иван Букин: Конечно, мы их поздравляем.

Александра Степанова: Поздравляем, да, всех ребят. Когда ты после короткого танца находишься в тройке, это особые нервы, это очень тяжело для всех. Мы рады за ребят, очень сильно рады за французов, потому что мы их давно знаем, очень любим, очень хорошо к ним относимся. Все молодцы, что справились, потому что это невероятно трудно.