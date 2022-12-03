Нейтан Чен о своей книге, работе с Элтоном Джоном и планах вернуться в большой спорт

2022 год добавил как минимум две новые строчки в биографию фигуриста Нейтана Чена — титул олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании и… автора. Olympics поговорил с трехкратным чемпионом мира о его книге, учебе, планах вернуться в большой спорт, и, конечно же, о его коллегах по льду: закончившем соревновательную карьеру Юдзуру Ханю и восходящей звезде Илье Малинине. Книга, учеба, Элтон Джон Автобиографическая книга «One Jump at a Time» [«Один прыжок за раз» — прим. Olympics], вышедшая в свет 22 ноября, рассказывает о жизни Чена, начиная с его детства: это история о том, как младший сын в семье эмигрантов из Китая в Солт-Лэйк-Сити начинает карьеру фигуриста, вдохновленный Олимпийскими играми в своем родном городе, и о сложностях, которые он встретил на этом пути. Публикация книги подытоживает судьбоносный год для 22-летнего фигуриста, который вернулся к учебе в Йельском университете, после того, как взял перерыв на два года, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Пекине.

Несмотря на то, что сейчас он полностью сосредоточен на учебе, Чен все еще не готов повесить коньки на гвоздь. Он продолжает кататься как для удовольствия, так и для различных проектов. В ноябре он появился в новом клипе на акустическую версию песни «Hold Me Closer», которую Элтон Джон записал в дуэте с Бритни Спирс. Чен — центральная фигура клипа, в котором он катает оригинальную программу. Съемки этого видео проходили в Йеле. «Невероятно, что я стал частью этой истории. Я не могу поверить, что Элтон подумал, что я, да и фигурное катание в целом, можем стать темой для его клипа. Это невероятно, что Элтон Джон сделал фигурное катание основной темой своего музыкального видео». «Он дал мне достаточно свободы, чтобы я мог подобрать нужные движения, чтобы я смог понять, что я хочу для этой программы. Основная идея была в том, чтобы я просто катался на льду без какой-то супер-хореографии. Мы решили, что я буду просто чувствовать музыку и делать то, что она требует. Было очень весело кататься в таком стиле». Напомним, что в олимпийский сезон в произвольной программе Чен катался под «Rocketman» Элтона Джона, а певец поздравил фигуриста в соцсетях после его победного проката в Пекине.

Вернется ли Чен в большой спорт? Увидим ли мы пятикратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона вновь на соревнованиях? Он не уверен. «Я думаю, что мое решение вернуться к соревнованиям будет зависеть ​​от того, смогу ли я найти в себе желание и стремление к этому. Я думаю, что главное, чтобы это все шло изнутри. Особенно, как я говорю в своей книге, если учитывать, что в спорте есть не только победы, но и поражения. Так что если у тебя нет внутреннего драйва и желания продолжать, то в какой-то момент становится очень сложно все это делать». В общем — никаких решений до окончания университета. В приоритете для Чена — получить свой диплом бакалавра. По плану это должно произойти в середине 2024 года. «Я думаю, что мое решение вернуться к соревнованиям будет зависеть ​​от того, смогу ли я найти в себе желание и стремление к этому».