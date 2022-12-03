Нейтан Чен о своей книге, работе с Элтоном Джоном и планах вернуться в большой спорт

Эксклюзивное интервью с олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании
2022 год добавил как минимум две новые строчки в биографию фигуриста Нейтана Чена — титул олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании и… автора. Olympics поговорил с трехкратным чемпионом мира о его книге, учебе, планах вернуться в большой спорт, и, конечно же, о его коллегах по льду: закончившем соревновательную карьеру Юдзуру Ханю и восходящей звезде Илье Малинине.
Автобиографическая книга «One Jump at a Time» [«Один прыжок за раз» — прим. Olympics], вышедшая в свет 22 ноября, рассказывает о жизни Чена, начиная с его детства: это история о том, как младший сын в семье эмигрантов из Китая в Солт-Лэйк-Сити начинает карьеру фигуриста, вдохновленный Олимпийскими играми в своем родном городе, и о сложностях, которые он встретил на этом пути.
Публикация книги подытоживает судьбоносный год для 22-летнего фигуриста, который вернулся к учебе в Йельском университете, после того, как взял перерыв на два года, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Пекине.
Несмотря на то, что сейчас он полностью сосредоточен на учебе, Чен все еще не готов повесить коньки на гвоздь. Он продолжает кататься как для удовольствия, так и для различных проектов. В ноябре он появился в новом клипе на акустическую версию песни «Hold Me Closer», которую Элтон Джон записал в дуэте с Бритни Спирс.
Чен — центральная фигура клипа, в котором он катает оригинальную программу. Съемки этого видео проходили в Йеле.
«Невероятно, что я стал частью этой истории. Я не могу поверить, что Элтон подумал, что я, да и фигурное катание в целом, можем стать темой для его клипа. Это невероятно, что Элтон Джон сделал фигурное катание основной темой своего музыкального видео».
«Он дал мне достаточно свободы, чтобы я мог подобрать нужные движения, чтобы я смог понять, что я хочу для этой программы. Основная идея была в том, чтобы я просто катался на льду без какой-то супер-хореографии. Мы решили, что я буду просто чувствовать музыку и делать то, что она требует. Было очень весело кататься в таком стиле».
Напомним, что в олимпийский сезон в произвольной программе Чен катался под «Rocketman» Элтона Джона, а певец поздравил фигуриста в соцсетях после его победного проката в Пекине.
Увидим ли мы пятикратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона вновь на соревнованиях? Он не уверен.
«Я думаю, что мое решение вернуться к соревнованиям будет зависеть от того, смогу ли я найти в себе желание и стремление к этому. Я думаю, что главное, чтобы это все шло изнутри. Особенно, как я говорю в своей книге, если учитывать, что в спорте есть не только победы, но и поражения. Так что если у тебя нет внутреннего драйва и желания продолжать, то в какой-то момент становится очень сложно все это делать».
В общем — никаких решений до окончания университета. В приоритете для Чена — получить свой диплом бакалавра. По плану это должно произойти в середине 2024 года.
«Я думаю, что мое решение вернуться к соревнованиям будет зависеть от того, смогу ли я найти в себе желание и стремление к этому».
Многие согласятся с тем, что главным соперником для Чена все эти годы был двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В 2018-м году Ханю добавил в свою копилку вторую золотую медаль на Играх в Пхенчхане, а Чен на своей дебютной Олимпиаде, выиграв произвольную программу, стал только пятым из-за серьезной ошибки в короткой. Спустя четыре года фигуристы практически поменялись местами — Чен поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, а Ханю стал четвертым на своих третьих Олимпийских играх.
Чен признался, что он следил за тем, как японский фигурист принимал решение завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на ледовых шоу.
«Все, что Юдзу делал на протяжении своей карьеры было… эффектно. И его дальнейшие шаги продолжают быть такими же. Для меня было честью соревноваться с ним.... Это просто невероятно, что у меня была возможность выступать в одно время с Юдзу».
«И это действительно захватывающе — наблюдать за тем, что он делал, и за тем, как он продолжает переизобретать фигурное катание в своем стиле. Фигурное катание в Японии очень популярно и очень-очень любимо зрителями. И я рад, что он продолжает заниматься его развитием. Мне очень интересно наблюдать за тем, что он будет делать дальше по окончанию своей спортивной карьеры».
Но если Ханю решил оставить соревнования в прошлом, то у Чена, еще возможно, будет шанс сразиться с будущим, которое неумолимо наступает, реши он вернуться к соревнованиям. И несмоненно, Илья Малинин, ставший первым фигуристом в истории, исполнившим четверной аксель, — одно из лиц этого будущего.
«Я очень впечатлен тем, как справляется с переходом на взрослый уровень. А четверной аксель, разумеется, просто невероятный. Мне очень нравится смотреть, как это происходит в фигурном катании — это действительно большой шаг вперед в развитии нашего вида спорта.
«Он какое-то время тренировался в Калифорнии с Рафом [Рафаэлем Арутюняном, тренером Чена — прим. Olympics], когда и я был там. Илья абсолютно точно еще заявит о себе в ближайшие пару лет, и мне очень интересно наблюдать за тем, как он продолжает расти, продолжает двигаться вперед в фигурном катании«.
Недавно Малинин рассказывал Olympics, что Нейтан поздравил его в социальных сетях с выполненным четверным акселем и предложил свою поддержку.
«Я всегда старался дать ему понять, что он может обратиться ко мне по любому вопросу — если ему нужда поддержка или совет… Я знаю, что у него есть своя команда, и, конечно, он знает, что он делает, но если ему когда-нибудь понадобиться или захочется поговорить… он может всегда прийти ко мне».
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