Нейтан Чен о своей книге, работе с Элтоном Джоном и планах вернуться в большой спорт

Несмотря на то, что сейчас он полностью сосредоточен на учебе, Чен все еще не готов повесить коньки на гвоздь. Он продолжает кататься как для удовольствия, так и для различных проектов. В ноябре он появился в новом клипе на акустическую версию песни «Hold Me Closer» , которую Элтон Джон записал в дуэте с Бритни Спирс .

Автобиографическая книга «One Jump at a Time» [«Один прыжок за раз» — прим. Olympics], вышедшая в свет 22 ноября, рассказывает о жизни Чена, начиная с его детства: это история о том, как младший сын в семье эмигрантов из Китая в Солт-Лэйк-Сити начинает карьеру фигуриста, вдохновленный Олимпийскими играми в своем родном городе, и о сложностях, которые он встретил на этом пути.

