Настольный теннис. Командный чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание по дням

С 30 сентября по 9 октября 2022 года в Чэнду проходит первый за четыре года командный чемпионат мира по настольному теннису с участием главных звезд этого вида спорта. Фаворитами являются мужская и женская сборная Китая, за которую играют Фан Чжендон, Ма Лон, Трулс Морегард, Цю Дан, Чэнь Мэн, Ван Манью,Сунь Инша, Ни Сялянь и другие. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов командного чемпионата мира в Китае.

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Результаты

3 октября, понедельник

Групповой турнир

Мужчины

Группа 1. США - Пуэрто-Рико - 3:1, Китай - Словения - 3:0. Положение команд. 1. Китай - 6 (3). 2. Словения - 5 (3). 3. США - 5 (3). 4. Пуэрто-Рико - 5 (4). 5. Таиланд - 3 (3)

Группа 2. Индия - Казахстан - 3:2, Германия - Франция - 3:1. Положение команд. 1. Индия - 6 (3). 2. Франция - 5 (3). 3. Германия - 5 (3). 4. Казахстан - 5 (4). 5. Узбекистан - 3 (3)

Группа 3. Румыния - Иран - 3:2:, Япония - Гонконг - 3:1. Положение команд. 1. Япония - 6 (3). 2. Венгрия - 5 (3). 3. Гонконг - 4 (2). 4. Румыния - 4 (3). 5. Иран - 4 (4).

Группа 4. Республика Корея - Египет - 3:1, Чехия - Канада - 3:0. Положение команд. 1. Республика Корея - 6 (3). 2. Египет - 5 (3). 3. Чехия - 5 (3). 4. Саудовская Аравия - 4 (3). 5. Канада - 4 (4)

Группа 7. Сингапур - Китайский Тайбэй - 3:1, Хорватия - Бельгия - 3:1. Итоговое положение команд. 1. Хорватия - 6 (3). 2. Бельгия - 5 (3). 3. Сингапур - 4 (3). 4. Китайский Тайбэй - 3 (3)

Подробные результаты у мужчин смотрите здесь

Женщины

Группа 1. Китай - США - 3:0, Пуэрто-Рико - Канада - 3:0. Положение команд. 1. Китай - 6 (3). 2. Малайзия - 5 (3). 3. Пуэрто-Рико - 5 (3). 4. США - 5 (3). 5. Канада - 4 (4)

Группа 2. Словакия - Польша - 3:2. Япония - Венгрия - 3:0. Положение команд. 1. Словакия - 7 (4). 2. Япония - 6 (3). 3. Венгрия - 4 (3). 4. Польша - 4 (3). 5. Узбекистан - 3 (3)

Группа 3. Франция - Италия - 3:0, Гонконг - Бразилия - 3:0. Положение команд. 1. Гонконг - 6 (3). 2. Италия - 6 (4). 3. Франция - 5 (3). 4. Бразилия - 4 (3). 5. ЮАР - 3 (3)

Группа 4. Сингапур - Республика Корея - 3:1, Люксембург - Таиланд - 3:1. Положение команд. 1. Люксембург - 7 (4). 2. Сингапур - 6 (3). 3. Таиланд - 4 (3). 4. Республика Корея - 4 (3). 5. Иран - 3 (3)

Группа 5. Индия - Египет - 3:1, Германия - Чехия - 3:1. Итоговое положение команд. 1. Германия - 6 (3). 2. Индия - 5 (3). 3. Чехия - 4 (3). 4. Египет - 3 (3)

Группа 6. Португалия - Румыния - 3:2, Швеция - Китайский Тайбэй - 3:2. Итоговое положение команд. 1. Китайский Тайбэй - 5 (3). 2. Португалия - 5 (3). 3. Румыния - 4 (3). 4. Швеция - 4 (3)

Подробные результаты у женщин смотрите здесь

2 октября, воскресенье

Групповой турнир.

Мужчины

Группа 1. Пуэрто-Рико - Таиланд - 3:0, Китай - США - 3:0. Положение команд. 1. Китай - 4 (2). 2. Словения - 4 (2). 3. Пуэрто-Рико - 4 (3). 4. США - 3 (2). 5. Таиланд - 3 (3)

Группа 2. Индия - Германия - 3:1, Казахстан - Узбекистан - 3:0. Положение команд. 1. Франция - 4 (2). 2. Индия - 4 (2). 3. Казахстан - 4 (3). 4. Германия - 3 (2). 5. Узбекистан - 3 (3)

Группа 3. Венгрия - Иран - 3:2, Япония - Румыния - 3:2. Положение команд. 1. Венгрия - 5 (3). 2. Япония - 4 (2). 3. Гонконг - 4 (2). 4. Иран - 3 (3). 5. Румыния - 2 (2)

Группа 4. Республика Корея - Чехия - 3:0, Саудовская Аравия - Канада - 3:1. Положение команд. 1. Египет - 4 (2). 2. Республика Корея - 4 (2). 3. Саудовская Аравия - 4 (3). 4. Чехия - 3 (2). 5. Канада - 3 (3)

Группа 6. Португалия - Бразилия - 3:2, Словакия - Дания - 3:1. Положение команд. 1. Португалия - 4 (2). 2. Бразилия - 3 (2). 3. Словакия - 3 (2). 4. Дания - 2 (2)

Группа 7. Бельгия - Сингапур - 3:0, Хорватия - Китайский Тайбэй - 3:1. Положение команд. 1. Бельгия - 4 (2). 2. Хорватия - 4 (2). 3. Сингапур - 2 (2). 4. Китайский Тайбэй - 2 (2)

Подробные результаты у мужчин смотрите здесь

Женщины

Группа 1. Китай - Пуэрто-Рико - 3:0, Малайзия - Канада - 3:1. Положение команд. 1. Малайзия - 5 (3). 2. Китай - 4 (2). 3. США - 3 (2). 4. Пуэрто-Рико - 3 (2). 5. Канада - 3 (3)

Группа 2. Словакия - Узбекистан - 3:0. Япония - Польша - 3:0. Положение команд. 1. Словакия - 5 (3). 2. Япония - 4 (2). 3. Венгрия - 3 (2). 4. Польша - 3 (2). 5. Узбекистан - 3 (3)

Группа 3. Италия - ЮАР - 3:0, Гонконг - Франция - 3:2. Положение команд. 1. Италия - 5 (3). 2. Гонконг - 4 (2). 3. Франция - 3 (2). 4. Бразилия - 3 (2). 5. ЮАР - 3 (3)

Группа 4. Республика Корея - Таиланд - 3:1, Люксембург - Иран - 3:0. Положение команд. 1. Люксембург - 5 (3). 2. Сингапур - 4 (2). 3. Таиланд - 3 (2). 4. Республика Корея - 3 (2). 5. Иран - 3 (3)

Группа 5. Индия - Чехия - 3:0, Германия - Египет - 3:0. Положение команд. 1. Германия - 4 (2). 2. Индия - 3 (2). 3. Чехия - 3 (2). 4. Египет - 2 (2)

Подробные результаты у женщин смотрите здесь

1 октября, суббота

Групповой турнир

Мужчины

Группа 1. Словения - Таиланд - 3:0, Китай - Пуэрто-Рико - 3:0. Положение команд. 1. Словения - 4 очка (2 игры). 2. Китай - 2 (1). 3. США - 2 (1). 4. Таиланд - 2 (2). 5. Пуэрто-Рико - 2 (2)

Группа 2. Франция - Казахстан 3:0, Индия - Узбекистан - 3:0. Положение команд. 1. Франция - 4 (2). 2. Германия - 2 (1). 3. Индия - 2 (1). 4. Казахстан - 2 (2). 5. Узбекистан - 2 (2)

Группа 3. Гонконг - Иран - 3:2, Венгрия - Румыния - 3:2. Положение команд. 1. Гонконг - 4 (2). 2. Венгрия - 3 (2). 3. Япония - 2 (1). 4. Иран - 2 (2). 5. Румыния - 1 (1)

Группа 4. Египет - Канада - 3:0, Чехия - Саудовская Аравия - 3:1. Положение команд. 1. Египет - 4 (2). 2. Республика Корея - 2 (1). 3. Чехия - 2 (1). 4. Саудовская Аравия - 2 (2). 5. Канада - 2 (2)

Группа 5. Швеция - Англия - 3:1, Польша - Австралия - 3:0. Положение команд. 1. Швеция - 4 (2). 2. Польша - 4 (2). 3. Англия - 2 (2). 4. Австралия - 2 (2)

Группа 7. Бельгия - Китайский Тайбэй - 3:1, Хорватия - Сингапур - 3:2. Положение команд. 1. Бельгия - 2 (1). 2. Хорватия - 2 (1). 3. Сингапур - 1 (1). 4. Китайский Тайбэй - 1 (1)

Подробные результаты у мужчин смотрите здесь

Женщины

Группа 1. Китай - Канада - 3:0, Малайзия - США - 3:2. Положение команд. 1. США - 3 (2). 2. Малайзия - 3 (2). 3. Китай - 2 (1). 4. Пуэрто-Рико - 2 (1). 5. Канада - 2 (2)

Группа 2. Польша - Узбекистан - 3:2, Словакия - Венгрия - 3:1. Положение команд. 1. Венгрия - 3 (2). 2. Словакия - 2 (2). 3. Япония - 2 (1). 4. Польша - 2 (1). 5. Узбекистан - 2 (2)

Группа 3. Италия - Бразилия - 3:1, Франция - ЮАР - 3:0. Положение команд. 1. Бразилия - 3 (2). 2. Италия - 3 (2). 3. Гонконг - 2 (1). 4. Франция - 2 (1). 5. ЮАР - 2 (2)

Группа 4. Сингапур - Люксембург - 3:0, Таиланд - Иран - 3:0. Положение команд. 1. Сингапур - 4 (2). 2. Люксембург - 3 (2). 3. Таиланд - 3 (2). 4. Иран - 2 (2). 5. Республика Корея - 1 (1)

Группа 5. Германия - Индия - 3:2, Чехия - Египет - 3:1. Положение команд. 1. Чехия - 2 (1). 2. Германия - 2 (1). 3. Индия - 1 (1). 4. Египет - 1 (1)

Группа 6. Португалия - Швеция - 3:2, Китайский Тайбэй - Румыния - 3:2. Положение команд. 1. Китайский Тайбэй - 4 (2). 2. Португалия - 3 (2). 3. Румыния - 3 (2). 4. Швеция - 2 (2)

Подробные результаты у женщин смотрите здесь

30 сентября, пятница

Групповой турнир

Мужчины

Группа 1. Словения - Пуэрто-Рико - 3:1, США - Таиланд - 3:2

Группа 2. Германия - Казахстан 3:0, Франция - Узбекистан - 3:0

Группа 3. Япония - Иран - 3:0, Китайский Тайбэй - Венгрия - 3:0

Группа 4. Республика Корея - Канада - 3:0, Египет - Саудовская Аравия - 3:0

Группа 5. Швеция - Австралия - 3:0, Польша - Англия - 3:2

Группа 6. Бразилия - Дания - 3:1, Португалия - Словакия - 3:1

Подробные результаты дня у мужчин смотрите здесь

Женщины

Группа 1. США - Канада 3:0, Пуэрто-Рико - Малайзия - 3:2

Группа 2. Япония - Словакия - 3:0, Венгрия - Узбекистан - 3:1

Группа 3. Гонконг - Италия - 3:0, Бразилия - ЮАР - 3:0

Группа 4. Люксембург - Республика Корея - 3:1, Сингапур - Иран - 3:0

Группа 6. Румыния - Швеция - 3:2, Китайский Тайбэй - Португалия - 3:0

Подробные результаты дня у женщин смотрите здесь

Настольный теннис. Командный чемпионат мира-2022. Чэнду, Китай. Расписание соревнований

30 сентября, пятница

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

1 октября, суббота

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

2 октября, воскресенье

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

3 октября, понедельник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

4 октября, вторник

Мужчины. Групповой турнир. Женщины. Групповой турнир

5 октября, среда

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала

6 октября, четверг

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. Четвертьфиналы

7 октября, пятница

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Полуфиналы

8 октября, суббота

Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Финал

9 октября, воскресенье

Мужчины. Финал

Подробное расписание на каждый день по мере его появления смотрите здесь

Смотреть командный чемпионат мира можно здесь